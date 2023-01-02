Перша пожежа у Львові сталася опівночі на вулиці Тролейбусна, 14. Рятувальники 00:16 отримали повідомлення про пожежу на 6 поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку в одній з квартир.

До речі У Києві біля одного з авторинків спалахнула потужна пожежа

Перша пожежа сталася на Тролейбусній

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з вікна квартири вибивалось полум'я. Рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з порятунку людей та ліквідації загорання.

Із задимленого будинку за допомогою рятувальних пристроїв врятували 60 осіб, з них 10 дітей (з яких 3 немовлят). Також 20 осіб було евакуйовано за межі будівлі.

Пожежа на Тролейбусній: відео

Пожежу вдалося ліквідувати через одну годину. Вогонь знищив речі на площі 25 квадратних метрів. Пошкоджено стіни та стелю загального коридору на площі 40 квадратних метрів і двері сусідньої квартири.

Внаслідок пожежі травмовано 3 особи, яких госпіталізовано до лікарні.

Пожежа на Тролейбусній / Фото ДСНС

Інша пожежа сталася на вулиці Під Голоском, 17

Інша пожежа у Львові сталася вранці 2 січня. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Під Голоском, 17. Пожежа виникла у квартирі на 4 поверсі 9-поверхового житлового будинку.

На момент прибуття вогнеборців з вікна квартири вибивалось полум'я, а сходова клітина була щільно заповнена токсичними продуктами горіння.

На 4 поверсі, біля палаючої квартири, вогнеборці виявили її власника, який був при свідомості, але рухатись далі вже не міг. Вогнеборці вивели чоловіка на свіже повітря та передали медикам. Він отримав опіки голови, шиї, обох кистей рук.

Водночас за допомогою рятувальних пристроїв, вогнеборці вивели з верхніх поверхів 31 особу, з них 5 дітей, та кота. Також з нижніх поверхів було евакуйовано 15 осіб.

О 6:36 пожежу ліквідували. Вогнем було знищено речі домашнього вжитку на площі 17 квадратних метрів, вікно, пошкоджено стіни та стелю на площі 100 квадратних метрів.