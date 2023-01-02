Первый пожар во Львове произошел в полночь на улице Троллейбусной, 14. Спасатели 00:16 получили сообщение о пожаре на 6 этаже девятиэтажного жилого дома в одной из квартир.

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Первый пожар произошел на Троллейбусной

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений из окна квартиры выбивалось пламя. Спасатели включились в специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к проведению работ по спасению людей и ликвидации возгорания.

Из задымленного дома с помощью спасательных устройств спасли 60 человек, из них 10 детей (из которых 3 младенца). Также 20 человек были эвакуированы за пределы здания.

Пожар на Троллейбусной: видео

Пожар удалось ликвидировать спустя один час. Огонь уничтожил вещи на площади в 25 квадратных метров. Повреждены стены и потолок общего коридора на площади 40 квадратных метров и дверь соседней квартиры.

В результате пожара травмированы 3 человека, которые госпитализированы в больницу.

Пожар на Троллейбусной / Фото ГСЧС

Другой пожар произошел на улице Под Голоском, 17

Другой пожар во Львове произошел утром 2 января. Спасатели получили сообщение о пожаре на улице Под Голоском, 17. Пожар возник в квартире на 4 этаже 9-этажного жилого дома.

К моменту прибытия пожарных из окна квартиры выбивалось пламя, а лестничная клетка была плотно заполнена токсичными продуктами горения.

На 4 этаже, возле горящей квартиры, пожарные обнаружили ее владельца, который был в сознании, но двигаться дальше уже не мог. Пожарные вывели мужчину на свежий воздух и передали медикам. Он получил ожоги головы, шеи, обеих кистей рук.

В то же время с помощью спасательных устройств, пожарные вывели с верхних этажей 31 человека, из них 5 детей и кота. Также с нижних этажей были эвакуированы 15 человек.

В 6:36 пожар был ликвидирован. Огнем были уничтожены вещи домашнего обихода на площади 17 квадратных метров, окно, повреждены стены и потолок на площади 100 квадратных метров.