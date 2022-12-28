В пресс-службе ГСЧС Львовской области сообщили, что к тушению пламени и устранению последствий пожара пришлось привлечь 28 специалистов и 7 единиц спецтехники. Владелец квартиры получил ожоги, остальные не пострадали.
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Пожарные эвакуировали людей и потушили пламя
Ночью 28 декабря, около 03:20, в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре во Львове. Сообщили, что на улице Тернопольская, 21-е горит квартира в жилом доме.
Оказалось, что на седьмом этаже многоэтажки загорелся сильный пожар. К моменту, когда приехали пожарные, из квартиры уже выбивалось пламя.
В общем, к инциденту привлекли 28 спасателей: часть из них тушила огонь, а остальные – эвакуировали местных.
Ликвидация масштабного пожара во Львове 28 декабря / Фото ГУ ГСЧС Львовской области
Жителей соседних квартир на седьмом и верхних этажах пришлось вывести из домов, ведь из-за плотного задымления, вызванного пожаром, подъезд заполнился токсичными продуктами горения. В общем эвакуировали 19 человек, из них 4 ребенка.
Владелец квартиры получил ожоги рук средней тяжести. Его отправили в больницу.
О причинах пожара спасатели не сообщили. Однако, за данным ZAXID.NET, в квартире взорвался аккумулятор с инвертором.
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