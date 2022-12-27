Известно, что погибшему было 27 лет. Мужчины хотели пройти через озеро в ресторан "Реберня", расположенный на берегу.
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Переходили озеро и провалились: подробности несчастного случая
Ночью 26 декабря компания направлялась в ресторан. Около 22.30 мужчины провалились под лед местного озера.
К сожалению, когда спасатели приехали на место событий, один из мужчин уже утонул. Вместо этого двоим удалось выбраться из ледяной ловушки.
После этого вызвали водолазов, около двух часов искавших тело погибшего. В центральной спасательно-водолазной службе Львовской области обнародовали фото и видео с момента поиска.
Водолаз готовится искать тело погибшего / Фото Центральной спасательно-водолазной службы Львовской области
Львовские водолазы искали мужчину около двух часов: смотрите видео
27-летний погибший оказался жителем Львова. Скорее всего, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, ведь думали, что идут по асфальту.
Один из спасенных мужчин рассказал, что произошло: смотрите видео
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Жуткое ДТП недавно произошло во Львовской области
- 21 декабря во Львовской области автомобиль врезался в поезд. В результате ДТП есть жертвы – водитель и его восьмилетняя дочь, которые погибли от полученных травм.
- В Нацполиции сообщили, что жуткая авария произошла на железнодорожном переезде в селе Арламовская Воля Яворивского района Львовской области. За рулем находился 37-летний житель Львовщины.
- Правоохранители призвали всех граждан быть максимально осмотрительными при приближении к железным дорогам. Пересекать путь можно только в отведенных для этого местах и только тогда, когда убедитесь в отсутствии поезда.