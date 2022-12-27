Известно, что погибшему было 27 лет. Мужчины хотели пройти через озеро в ресторан "Реберня", расположенный на берегу.

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Переходили озеро и провалились: подробности несчастного случая

Ночью 26 декабря компания направлялась в ресторан. Около 22.30 мужчины провалились под лед местного озера.

К сожалению, когда спасатели приехали на место событий, один из мужчин уже утонул. Вместо этого двоим удалось выбраться из ледяной ловушки.

После этого вызвали водолазов, около двух часов искавших тело погибшего. В центральной спасательно-водолазной службе Львовской области обнародовали фото и видео с момента поиска.



Водолаз готовится искать тело погибшего / Фото Центральной спасательно-водолазной службы Львовской области

Львовские водолазы искали мужчину около двух часов: смотрите видео

27-летний погибший оказался жителем Львова. Скорее всего, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, ведь думали, что идут по асфальту.

Один из спасенных мужчин рассказал, что произошло: смотрите видео

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