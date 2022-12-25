Несчастный случай произошел в Микуличине под Яремче. Там 27-летняя киевлянка на квадроцикле взлетела в 15-метровую бездну.

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Подробности инцидента

25 декабря в 11:31 в Службу спасения поступило сообщение от дежурного диспетчера экстренной медицинской помощи о том, что в селе Микуличин, а именно урочище Полумистый, во время катания на квадроцикле девушка съехала в обрыв высотой около 15 метров. Пострадавшей оказалась киевлянка 1995 года рождения.

Сотрудники Службы спасения наложили пострадавший шейный воротничок, чтобы зафиксировать шейный отдел позвоночника. После этого пострадавшую на носилках транспортировали в карету скорой и госпитализировали в Яремчанскую больницу.

В Закарпатье несколько дней разыскивают подростка

На Закарпатье спасатели ищут 17-летнего парня, пропавшего во время сплава по реке Тиса. Известно, что пропавший парень упал в воду.

В этот день он вместе с другом плавал по горной реке на самодельном плавсредстве неподалеку от поселка Вышково Хустского района, но что-то пошло не так и юноши оказались в Тисе. Одному из них повезло и он выбрался на берег, а вот его товарищ пропал.