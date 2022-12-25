Нещасний випадок трапився у Микуличині під Яремче. Там 27-річна киянка на квадроциклі злетіла у 15-метрову прірву.

До теми На Закарпатті кілька днів шукають підлітка, який зник під час сплаву по річці

Подробиці інциденту

25 грудня о 11:31 до Служби порятунку надійшло повідомлення від чергового диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що в селі Микуличин, а саме урочищі Полумистий, під час катання на квадроциклі дівчина з’їхала в обрив висотою близько 15 метрів. Постраждалою виявилась киянка 1995 року народження.

Працівники Служби порятунку наклали постраждалій шийний комірець, щоб зафіксувати шийний відділ хребта. Після цього постраждалу на ношах транспортували до карети швидкої та госпіталізували в Яремчанську лікарню.

На Закарпатті кілька днів розшукують підлітка

На Закарпатті рятувальники шукають 17-річного хлопця, який зник під час сплаву по річці Тиса. Відомо, що зниклий хлопець впав у воду.

У цей день він разом з другом плавав гірською річкою на саморобному плавзасобі неподалік від селища Вишково Хустського району, але щось пішло не так і юнаки опинились у Тисі. Одному з них пощастило і він вибрався на берег, а от його товариш зник.