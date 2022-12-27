Відомо, що загиблому було 27 років. Чоловіки хотіли пройти через озеро до ресторану "Реберня", який розташований на березі.
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Переходили озеро й провалилися: подробиці нещасного випадку
Уночі 26 грудня компанія прямувала до ресторану. Близько 22:30 чоловіки провалилися під лід місцевого озера.
На жаль, коли рятувальники приїхали на місце подій, один з чоловіків вже втонув. Натомість двом пощастило вибратися з крижаної пастки.
Після цього викликали водолазів, які близько двох годин шукали тіло загиблого. У центральній рятувально-водолазній службі Львівської області оприлюднили фото і відео з моменту пошуків.
Водолаз готується шукати тіло загиблого / Фото Центральної рятувально-водолазної служби Львівської області
Львівські водолази шукали чоловіка близько двох годин: дивіться відео
27-річний загиблий виявився мешканцем Львова. Скоріш за все, чоловіки були у стані алкогольного сп'яніння, адже думали, що йдуть по асфальту.
Один з врятованих чоловіків розповів, що сталося: дивіться відео
Зверніть увагу На Львівщині автомобіль врізався в потяг: серед загиблих – маленька дівчинка
Моторошна ДТП нещодавно трапилася на Львівщині
- 21 грудня на Львівщині автомобіль врізався у потяг. Унаслідок ДТП є жертви – водій та його восьмирічна донечка, які загинули від отриманих травм.
- У Нацполіції повідомили, що моторошна аварія сталася на залізничному переїзді у селі Арламівська Воля Яворівського району Львівської області. За кермом був 37-річний мешканець Львівщини.
- Правоохоронці закликали всіх громадян бути максимально обачними при наближенні до залізниць. Перетинати колію можна лише у відведених для цього місцях і тільки тоді, коли переконаєтеся у відсутності потяга.