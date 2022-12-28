У пресслужбі ДСНС Львівської області повідомили, що до гасіння полум'я та усунення наслідків пожежі довелося залучити 28 фахівців та 7 одиниць спецтехніки. Власник квартири отримав опіки, решта людей не постраждали.
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Вогнеборці евакуювали людей та загасили полум'я
Уночі 28 грудня, приблизно о 03:20, до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у місті Львові. Повідомили, що на вулиці Тернопільська, 21 "е" горить квартира в житловому будинку.
Виявилося, що на сьомому поверсі багатоповерхівки зайнялася сильна пожежа. На момент, коли приїхали вогнеборці, з квартири вже вибивалось полум’я.
Загалом до інциденту залучили 28 рятувальників: частина з них гасила вогонь, а решта – евакуйовували місцевих.
Ліквідація масштабної пожежі у Львові 28 грудня / Фото ГУ ДСНС Львівської області
Жителів сусідніх квартир на сьомому та верхніх поверхах довелося вивести з домівок, адже через щільне задимлення, спричинене пожежею, під'їзд заповнився токсичними продуктами горіння. Загалом евакуювали 19 осіб, з них 4 дитини.
Власник квартири отримав опіки рук середньої тяжкості. Його відправили у лікарню.
Про причини пожежі рятувальники не повідомили. Однак, за даними ZAXID.NET, у квартирі вибухнув акумулятор з інвертором.
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