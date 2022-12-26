Горіла надбудова до станції технічного обслуговування. Про це у коментарі 24 каналу повідомила речниця управління ДСНС у Києві Світлана Водолага.
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Обійшлося без постраждалих
Повідомлення про пожежу на вулиці Райдужній, 49 у Києві надійшло до ДСНС о 10:26. На місце одразу же направили вогнеборців.
Рятувальники повідомили, що займання сталося на 2 поверсі у надбудові до СТО. Побутове приміщення не експлуатували. Вже через пів години вогонь вдалося загасити на площі 50 квадратних метрів.
Жертв та постраждалих немає. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи,
– зазначили в ДСНС.
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Пожежа на російському аеродромі в Енгельсі: коротко, що треба знати
- Вночі 25 грудня на аеродромі "Енгельс" в Саратовській області пролунали потужні вибухи. Місцеві повідомили, що ударною хвилею у будинках повибивало вікна, після чого над аеродромом пролунала сирена.
- Пропагандисти знову почали казати про падіння якогось безпілотника.
- Згодом у міноборони Росії заявили, що вибухи були наслідком роботи ППО. Та додали, нібито "уламки ракет" вбили трьох та поранили чотирьох військових. Цікаво, що техніка на аеродромі "ціла та неушкоджена".
- Площа займання після вибуху сягнула близько 120 метрів квадратних.
- У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що вибухи в "Енгельсі" – це наслідки терористичних дій росіян.