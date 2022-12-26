Горіла надбудова до станції технічного обслуговування. Про це у коментарі 24 каналу повідомила речниця управління ДСНС у Києві Світлана Водолага.

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Обійшлося без постраждалих

Повідомлення про пожежу на вулиці Райдужній, 49 у Києві надійшло до ДСНС о 10:26. На місце одразу же направили вогнеборців.

Рятувальники повідомили, що займання сталося на 2 поверсі у надбудові до СТО. Побутове приміщення не експлуатували. Вже через пів години вогонь вдалося загасити на площі 50 квадратних метрів.