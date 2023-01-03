Как отмечают в Львовской ОВА, графики отключений в регионе до сих пор не применяют. Это стало возможным из-за отсутствия ракетных ударов по Львовщине.

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Какая общая ситуация в области

Кроме наличия света в домах потребителей, во Львовской ОВА сообщили, что по состоянию на утро 3 января:

двумя эвакуационными поездами во Львов прибыли 35 человек;

пункты пропуска во Львовской области на выезд за сутки пересекли 17 тысяч 216 человек. На въезд оформили 14 тысяч 637 человек, из них украинцев – 13 тысяч 673 человек;

полиция области проработала 1296 обращений по подозрительным людям и объектам;

общины Львовщины, являющиеся партнерами Проекта USAID "ГОВЕРЛА", получили палатки для обустройства пунктов обогрева.

Напомним, что по распоряжению "Укрэнерго" 2 января во Львовской области отменили графики отключения электроэнергии до завершения суток. Несмотря на наличие электроэнергии, энергетики просят жителей города и области рационально использовать электроэнергию.

Ситуация со светом в Украине: что известно

Благодаря титанической работе наших энергетиков в ряде областей Украины не выключали электроэнергию в течение дня. Речь идет о Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Закарпатской, Черниговской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Винницкой областях.

В Киеве продолжается сложная ситуация со светом. Так, 3 января в столице продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Экстренные отключения связаны с российской атакой 2 января. Однако в Киевской области графики отключений не применяли.

Добавим, что энергосистема Украины испытала уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что блекаут в Украине теоретически все еще возможен.

Актуальные графики отключений света во всех областях Украины смотрите по ссылке.

Как нужно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 канала