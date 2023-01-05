5 января введены плановые и экстренные отключения. Детальнее о том, какие графики будут действовать в разных городах и регионах Украины, читайте в материале 24 канала.
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Киев вернулся к стабилизационным графикам
Отметим, что недавно Киев вернулся к стабилизационным графикам. Когда и как выключать свет – читайте по ссылке.
С 3 января в Киевской области действует обновленный график стабилизационных отключений (ГБО), который учитывает сложную ситуацию в энергосистеме после массированных обстрелов. Напомним, что предыдущие графики не действуют.
Ознакомиться с новым графиком отключений можно здесь.
Какая ситуация со светом во Львовской области
5 января во Львовской области действует график почасовых отключений в соответствии с распоряжениями "Укрэнерго".
Узнать график и свою группу отключения Вы можете по ссылке, перейдите в раздел "Почему нет света".
Почасовые отключения света в Ровенской области
Появились графики отключений электроэнергии 5 января:
Из-за снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней потребление электроэнергии в Украине и Ровенской области возросло. Поэтому сегодня для соблюдения лимитов "Ровнооблэнерго" применяли почасовые отключения, сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
Свет на Прикарпатье
1 очередь
Подочереди 1.1, 1.2
- С 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – очереди будут выключены
- С 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – возможные отключения
- Остальные часы Подочередии будут с электроснабжением
Подочереди 1.3,1.4
- С 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут выключены
- С 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – возможные отключения
- Остальные часы Подочередии будут с электроснабжением
2 очередь
Подочереди 2.1,2.2
- С 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – очереди будут выключены
- С 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – возможные отключения
- Остальные часы Подочередии будут с электроснабжением
Подочереди 2.3,2.4
- С 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – очереди будут выключены
- С 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – возможные отключения
- Остальные часы Подочередии будут с электроснабжением
3 очередь
Подочереди 3.1
- С 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – очередь будет выключена
- С 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 - возможны отключения
- Остальные часы будут поочередно с электроснабжением
Подочереди 3.2
- С 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очередь будет выключена
- С 12:00 до 14:00, 22:00 до 23:00 - возможны отключения
- Остальные часы будут поочередно с электроснабжением
Подочереди 3.3
- С 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – очередь будет выключена
- С 09:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 - возможны отключения
- Остальные часы будут поочередно с электроснабжением
Подочереди 3.4
- С 09:00 до 11:00, 16:00 до 18:00 – очередь будет выключена
- С 11:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 - возможны отключения
- Остальные часы будут поочередно с электроснабжением
Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.
- Обесточенная Подочереди 4.1 будет с 16:00 до 20:00. С 20:00 до 21:00 – возможные отключения
- Обесточенная Подочереди 4.2 будет с 09:00 до 13:00. С 08:00 до 09:00 – возможные отключения
Как выключат свет в Винницкой области
Как будут выключать в Винницкой области 5 января
- 1 очередь: 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00;
- 2 очередь: 08:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00;
- 3 очередь: 10:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 22:00 – 23:00.
В случае несоответствия часов отключений согласно графику (более 4 часов, с учетом возможных отклонений) потребителей просят уведомлять об этом АО "Винницаоблэнерго" – в личном кабинете, вайбер-боте, или звонить в колл-центр 0 800 217 217.
Очередность плановых отключений можно просмотреть здесь. Просмотр плановых и аварийных отключений – в личном кабинете и на сайте облэнерго. Получение уведомлений о запланированных и фактических отключениях через телеграмм-бот.
Свет в Запорожской области
В Запорожской области не планируют стабилизационных отключений ночью 5 января, однако они начнутся в 09.00 со второй очереди.
Энергетики предупреждают, что ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди – три часа. Также возможна небольшая задержка из-за передвижения специалистов к оборудованию или в случае объявления воздушной тревоги.
За информацией об отключениях по области можно следить по этой ссылке.
Какая ситуация в Одесской области
В настоящее время в Одесской области действуют графики стабилизационных отключений (ГПО). Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов.
Ознакомиться с новым графиком можете здесь.
Сегодня в Днепре продолжают действовать графики стабилизационных отключений.
- Если вы абонент ДТЭК – графики здесь
- Если Вы абонент ЦЭК – графики здесь
Обновленный график в Полтавской области
Начиная с 5 января 2023 в Полтавской области действует обновленный график почасового отключения электроэнергии. В частности, в нем были внесены изменения в список населенных пунктов и улиц.
Обновленный график можно просмотреть по ссылке.