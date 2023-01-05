5 января введены плановые и экстренные отключения. Детальнее о том, какие графики будут действовать в разных городах и регионах Украины, читайте в материале 24 канала.

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Киев вернулся к стабилизационным графикам

Отметим, что недавно Киев вернулся к стабилизационным графикам. Когда и как выключать свет – читайте по ссылке.

С 3 января в Киевской области действует обновленный график стабилизационных отключений (ГБО), который учитывает сложную ситуацию в энергосистеме после массированных обстрелов. Напомним, что предыдущие графики не действуют.

Ознакомиться с новым графиком отключений можно здесь.

Какая ситуация со светом во Львовской области

5 января во Львовской области действует график почасовых отключений в соответствии с распоряжениями "Укрэнерго".

Узнать график и свою группу отключения Вы можете по ссылке, перейдите в раздел "Почему нет света".

Почасовые отключения света в Ровенской области

Появились графики отключений электроэнергии 5 января:

Город Ровно – здесь.

Ровенская область – здесь.

Из-за снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней потребление электроэнергии в Украине и Ровенской области возросло. Поэтому сегодня для соблюдения лимитов "Ровнооблэнерго" применяли почасовые отключения, сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Свет на Прикарпатье

1 очередь

Подочереди 1.1, 1.2

С 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – очереди будут выключены

С 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – возможные отключения

Остальные часы Подочередии будут с электроснабжением

Подочереди 1.3,1.4

С 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут выключены

С 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – возможные отключения

Остальные часы Подочередии будут с электроснабжением

2 очередь

Подочереди 2.1,2.2

С 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – очереди будут выключены

С 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – возможные отключения

Остальные часы Подочередии будут с электроснабжением

Подочереди 2.3,2.4

С 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – очереди будут выключены

С 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – возможные отключения

Остальные часы Подочередии будут с электроснабжением

3 очередь

Подочереди 3.1

С 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – очередь будет выключена

С 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 - возможны отключения

Остальные часы будут поочередно с электроснабжением

Подочереди 3.2

С 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очередь будет выключена

С 12:00 до 14:00, 22:00 до 23:00 - возможны отключения

Остальные часы будут поочередно с электроснабжением

Подочереди 3.3

С 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – очередь будет выключена

С 09:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 - возможны отключения

Остальные часы будут поочередно с электроснабжением

Подочереди 3.4

С 09:00 до 11:00, 16:00 до 18:00 – очередь будет выключена

С 11:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 - возможны отключения

Остальные часы будут поочередно с электроснабжением



Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенная Подочереди 4.1 будет с 16:00 до 20:00. С 20:00 до 21:00 – возможные отключения

Обесточенная Подочереди 4.2 будет с 09:00 до 13:00. С 08:00 до 09:00 – возможные отключения

Как выключат свет в Винницкой области

Как будут выключать в Винницкой области 5 января

1 очередь: 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00;

2 очередь: 08:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00;

3 очередь: 10:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 22:00 – 23:00.

В случае несоответствия часов отключений согласно графику (более 4 часов, с учетом возможных отклонений) потребителей просят уведомлять об этом АО "Винницаоблэнерго" – в личном кабинете, вайбер-боте, или звонить в колл-центр 0 800 217 217.

Очередность плановых отключений можно просмотреть здесь. Просмотр плановых и аварийных отключений – в личном кабинете и на сайте облэнерго. Получение уведомлений о запланированных и фактических отключениях через телеграмм-бот.

Свет в Запорожской области

В Запорожской области не планируют стабилизационных отключений ночью 5 января, однако они начнутся в 09.00 со второй очереди.

Энергетики предупреждают, что ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди – три часа. Также возможна небольшая задержка из-за передвижения специалистов к оборудованию или в случае объявления воздушной тревоги.

За информацией об отключениях по области можно следить по этой ссылке.

Какая ситуация в Одесской области

В настоящее время в Одесской области действуют графики стабилизационных отключений (ГПО). Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов.

Ознакомиться с новым графиком можете здесь.

Сегодня в Днепре продолжают действовать графики стабилизационных отключений.

Если вы абонент ДТЭК – графики здесь

Если Вы абонент ЦЭК – графики здесь

Обновленный график в Полтавской области

Начиная с 5 января 2023 в Полтавской области действует обновленный график почасового отключения электроэнергии. В частности, в нем были внесены изменения в список населенных пунктов и улиц.

Обновленный график можно просмотреть по ссылке.