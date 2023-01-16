В этом материале 24 Канал рассказывает об актуальной информации об отключении электроэнергии в разных областях Украины.
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Графики отключений в Ровненской области
Графики плановых отключений электроэнергии:
Однако отмечают, что эти графики могут не совпадать с фактическими, при экстренных или аварийных отключениях.
В Запорожье действуют аварийные отключения
На 9 утра в области ввели аварийные отключения света. В регионе увеличивается продолжительность отключений для каждой очереди:
- Первая очередь будет погашена с 14:00 до 18:00.
- Вторая – с 09:00 до 13:00;
- Третья – с 10:30 до 14:30;
После действия аварийных отключений света к потребителям вернутся плановые, которые будут действовать по графику:
Отключение в Запорожской области / Фото "Запорожьеоблэнерго"
Что со светом в Виннице
16 января в Виннице будут отключать электроэнергию, как всегда, поочередно:
1 очередь
- 00:00-04:00,
- 06:00-10:00,
- 12:00-16:00,
- 18:00–22:00;
2 очередь
- 02:00-06:00,
- 08:00-12:00,
- 14:00-18:00,
- 20:00-24:00;
3 очередь
- 00:00-02:00,
- 04:00-08:00,
- 10:00-14:00,
- 16:00-20:00,
- 22:00-00:00.
Графики отключений света в Виннице / Фото "Винницаоблэнерго"
Отключение в Черновцах
В Черновицкой области 16 января будут действовать плановые отключения. Выключать свет будут по группам. В какой группе находится ваш дом – смотрите по ссылке.
Выключение света в Черновцах / Фото "Черновцыоблэнерго"
Будут ли отключения на Волыни
В Волынской области 16 января будут действовать плановые отключения электроэнергии. Свет потребителям будут выключать каждые 4 часа.
График отключений можно просмотреть по ссылке.
Как будут выключать свет в Хмельницкой области
По предварительной информации, свет в Хмельницкой области будет выключаться по 1 очереди. Однако возможны одновременные отключения 2 очередей.
К какой очереди принадлежит ваш дом можно просмотреть здесь.
Как будут выключать свет в Хмельницкой области / Фото "Хмельницкоблэнерго"
Отключения в Полтаве
В "Полтаваоблэнерго" планируют отключать свет по две очереди, согласно графику почасовых отключений. Таким образом, жители Полтавщины будет 4 часа без света, и 2 – со светом.
С перечнем населенных пунктов и улиц можно ознакомиться по ссылке.
В Тернопольской области обновили графики
Следовательно, с 16 по 22 января в Тернопольской области будет действовать новый стабилизационный график почасовых отключений электроэнергии:
Новый график для тернополян / Фото "Тернопольоблэнерго"
В Киеве, Днепре и Одессе действуют экстренные отключения света
В Киеве, Днепропетровской и Одесской областях происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.
Проверить наличие текущих отключений можно:
Ситуация со светом во Львовской области
По состоянию на 9 утра во Львовской области 16 января применяют только график почасового отключения электроэнергии.
Графики отключения света во Львове:
Свет в Сумах
16 января по городу Сумы и области продолжает действовать график почасовых отключений в режиме -4/+2:
1 очередь
- 06.00–08.00;
- 10.00–14.00;
- 16.00–20.00;
- 22.00–24.00.
2 очередь
- 08.00–10.00;
- 12.00–16.00;
- 18.00–22.00.
3 очередь
- 08.00–12.00;
- 14.00–18.00;
- 20.00–24.00.
Как будут выключать свет в Кропивницком
Представитель предприятия "Кировоградоблэнерго" Елена Данильченко сообщила, что 16 января с 8:00 график почасового отключения электроэнергии в Кропивницком такой: два часа свет есть, четыре нет.