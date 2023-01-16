У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про актуальну інформацію щодо відключення електроенергії у різних областях України.
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Графіки відключень на Рівненщині
Графіки планових вимкнень електроенергії:
Проте зазначають, що ці графіки можуть не збігатися із фактичними, за умови екстрених або аварійних відключень.
На Запоріжжі діють аварійні вимкнення
Станом на 9 ранку в області ввели аварійні відключення світла. В регіоні збільшується тривалість відключень для кожної черги:
- Перша черга буде погашена з 14:00 до 18:00.
- Друга – з 09:00 до 13:00;
- Третя – з 10:30 до 14:30;
Після дії аварійних відключень світла до споживачів повернуться планові, які діятимуть за графіком:
Відключення у Запорізькій області / Фото "Запоріжжяобленерго"
Що зі світлом у Вінниці
16 січня у Вінниці вимикатимуть електроенергію, як завжди, почергово:
1 черга
- 00:00-04:00,
- 06:00-10:00,
- 12:00-16:00,
- 18:00-22:00;
2 черга
- 02:00-06:00,
- 08:00-12:00,
- 14:00-18:00,
- 20:00-24:00;
3 черга
- 00:00-02:00,
- 04:00-08:00,
- 10:00-14:00,
- 16:00-20:00,
- 22:00-00:00.
Графіки відключень світла у Вінниці / Фото "Вінницяобленерго"
Відключення у Чернівцях
У Чернівецькі області 16 січня діятимуть планові відключення. Вимикатимуть світло за групами. У якій групі перебуває ваша домівка – дивіться за посиланням.
Вимкнення світла у Чернівцях / Фото "Чернівціобленерго"
Чи будуть відключення на Волині
У Волинській області 16 січня діятимуть планові відключення електроенергії. Світло споживачам вимикатимуть кожні 4 години.
Графік вимкнень можна переглянути за посиланням.
Як вимикатимуть світло в Хмельницькій області
За попередньою інформацією, світло в Хмельницькій області вимикатимуть по 1 черзі. Проте можливі одночасні відключення 2 черг.
До якої черги належить ваш будинок можна переглянути тут.
Як вимикатимуть світло на Хмельниччині / Фото "Хмельницькобленерго"
Відключення у Полтаві
У "Полтаваобленерго" планують відключати світло по дві черги, згідно з графіком погодинних відключень. Таким чином, житель Полтавщини будуть 4 години без світла, та 2 – зі світлом.
Із переліком населених пунктів та вулиць можна ознайомитися за посиланням.
На Тернопільщині оновили графіки
Відтак, з 16 по 22 січня в Тернопільській області діятиме новий стабілізаційний графік погодинних вимкнень електроенергії:
Новий графік для тернополян / Фото "Тернопільобленерго"
У Києві, Дніпрі та Одесі діють екстрені вимкнення світла
В Києві, Дніпропетровській та Одеській областях відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.
Перевірити наявність поточних відключень можна:
Ситуація зі світлом на Львівщині
Станом на 9 ранку у Львівській області 16 січня застосовують лише графік погодинного відключення електроенергії.
Графіки відключень світла у Львові:
Світло у Сумах
16 січня по місту Суми та області продовжує діяти графік погодинних відключень у режимі -4/+2:
1 черга
- 06.00-08.00;
- 10.00-14.00;
- 16.00-20.00;
- 22.00-24.00.
2 черга
- 08.00-10.00;
- 12.00-16.00;
- 18.00-22.00.
3 черга
- 08.00-12.00;
- 14.00-18.00;
- 20.00-24.00.
Як вимикатимуть світло у Кропивницькому
Речниця підприємства "Кіровоградобленерго" Олена Данильченко повідомила, що 16 січня з 8:00 графік погодинного відключення електроенергії у Кропивницькому такий: дві години світло є, чотири немає.