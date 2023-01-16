У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про актуальну інформацію щодо відключення електроенергії у різних областях України.

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Графіки відключень на Рівненщині

Графіки планових вимкнень електроенергії:

у Рівному – тут;

у Рівненській області – тут.

Проте зазначають, що ці графіки можуть не збігатися із фактичними, за умови екстрених або аварійних відключень.

На Запоріжжі діють аварійні вимкнення

Станом на 9 ранку в області ввели аварійні відключення світла. В регіоні збільшується тривалість відключень для кожної черги:

Перша черга буде погашена з 14:00 до 18:00.

Друга – з 09:00 до 13:00;

Третя – з 10:30 до 14:30;

Після дії аварійних відключень світла до споживачів повернуться планові, які діятимуть за графіком:

Відключення у Запорізькій області / Фото "Запоріжжяобленерго"

Що зі світлом у Вінниці

16 січня у Вінниці вимикатимуть електроенергію, як завжди, почергово:

1 черга

00:00-04:00,

06:00-10:00,

12:00-16:00,

18:00-22:00;

2 черга

02:00-06:00,

08:00-12:00,

14:00-18:00,

20:00-24:00;

3 черга

00:00-02:00,

04:00-08:00,

10:00-14:00,

16:00-20:00,

22:00-00:00.

Графіки відключень світла у Вінниці / Фото "Вінницяобленерго"

Відключення у Чернівцях

У Чернівецькі області 16 січня діятимуть планові відключення. Вимикатимуть світло за групами. У якій групі перебуває ваша домівка – дивіться за посиланням.

Вимкнення світла у Чернівцях / Фото "Чернівціобленерго"

Чи будуть відключення на Волині

У Волинській області 16 січня діятимуть планові відключення електроенергії. Світло споживачам вимикатимуть кожні 4 години.

Графік вимкнень можна переглянути за посиланням.

Як вимикатимуть світло в Хмельницькій області

За попередньою інформацією, світло в Хмельницькій області вимикатимуть по 1 черзі. Проте можливі одночасні відключення 2 черг.

До якої черги належить ваш будинок можна переглянути тут.

Як вимикатимуть світло на Хмельниччині / Фото "Хмельницькобленерго"

Відключення у Полтаві

У "Полтаваобленерго" планують відключати світло по дві черги, згідно з графіком погодинних відключень. Таким чином, житель Полтавщини будуть 4 години без світла, та 2 – зі світлом.

Із переліком населених пунктів та вулиць можна ознайомитися за посиланням.

На Тернопільщині оновили графіки

Відтак, з 16 по 22 січня в Тернопільській області діятиме новий стабілізаційний графік погодинних вимкнень електроенергії:

Новий графік для тернополян / Фото "Тернопільобленерго"

У Києві, Дніпрі та Одесі діють екстрені вимкнення світла

В Києві, Дніпропетровській та Одеській областях відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Перевірити наявність поточних відключень можна:

у Києві – тут;

у Дніпропетровській області – тут.

в Одеській області – тут.

Ситуація зі світлом на Львівщині

Станом на 9 ранку у Львівській області 16 січня застосовують лише графік погодинного відключення електроенергії.

Графіки відключень світла у Львові:

Світло у Сумах

16 січня по місту Суми та області продовжує діяти графік погодинних відключень у режимі -4/+2:

1 черга

06.00-08.00;

10.00-14.00;

16.00-20.00;

22.00-24.00.

2 черга

08.00-10.00;

12.00-16.00;

18.00-22.00.

3 черга

08.00-12.00;

14.00-18.00;

20.00-24.00.

Як вимикатимуть світло у Кропивницькому

Речниця підприємства "Кіровоградобленерго" Олена Данильченко повідомила, що 16 січня з 8:00 графік погодинного відключення електроенергії у Кропивницькому такий: дві години світло є, чотири немає.