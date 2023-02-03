В настоящее время в регионах действуют плановые и экстренные отключения. Какая ситуация в городах и регионах со светом, выяснял 24 Канал.

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Лимиты в Днепропетровской и Киевской области

Лимиты, передаваемые Укрэнерго, позволяют установить в областях почасовые отключения. Узнать отключение по своему адресу можно, перейдя по ссылкам для Киевской да Днепропетровской областей.

Какие лимиты на сегодняшний день:

Киев: днем 1080 мегаватт, а ночью – 692;

Киевская область: днем 784 мегаватта, а ночью – 636;

Днепропетровская область: днем 1328 мегаватт, а ночью – 1262 мегаватт.

Отключение для Ровенской области

В регионе продолжаются стабилизационные отключения. Фактические обесточивания могут отличаться от указанных в графике, если будут введены экстренные или аварийные отключения.

График на 3 февраля:



Почему у соседа есть свет, а у вас нет / Инфографика 24 Канала

Как будут обесточивать Хмельницкую область

Свет в Хмельницкой области будут 3 февраля выключать по графику. Обратите внимание, что в часы пиковой нагрузки будут отключаться одновременно 3 очереди подряд.

В другой период, света не будет только во время, внесенное в ячейках, как "электроэнергия отсутствует". Узнать очередь, к которой принадлежит ваш дом можно по ссылке.

Когда не будет света в области / Фото АО "Хмельницкоблэнерго"

Электроэнергия в Ивано-Франковской области

В Прикарпатье продолжаются плановые обесточивания. Потребителей призывают не включать одновременно все энергоемкие приборы, как только появляется свет – это может привести к перегрузке сетей и вызвать аварийные отключения.

График на 3 февраля выглядит так:

1 очередь

Подочереди 1.1, 1.2 :

Свет будет: с 03:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 22:00 до 24:00.

Света не будет: с 00:00 до 02:00, 07:00 до 10:00, с 13:00 до 16:00, с 19:00 до 22:00.

Возможные отключения: с 02:00 до 03:00, 16:00 до 17:00.

Подочереди 1.3, 1.4 :

Свет будет: 02:00 до 07:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00.

Света не будет: с 00:00 до 02:00, 07:00 до 10:00, с 13:00 до 16:00, с 19:00 до 22:00.

Возможные отключения: с 12:00 до 13:00.

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2:

Свет будет: с 04:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 21:00 до 24:00.

Света не будет: с 02:00 до 04:00, 06:00 до 09:00, с 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00.

Возможные отключения: с 00:00 до 02:00, 15:00 до 16:00.

Подочереди 2.3, 2.4 :

Свет будет: с 00:00 до 02:00, 05:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00.

Света не будет: с 02:00 до 04:00, 09:00 до 12:00, с 15:00 до 18:00, с 21:00 до 24:00.

Возможные отключения: с 04:00 до 05:00.

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2 :

Свет будет: с 00:00 до 04:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 16:00, 20:00 до 22:00.

Света не будет: с 04:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, с 16:00 до 19:00, с 22:00 до 24:00.

Возможные отключения: с 09:00 до 10:00, 19:00 до 20:00.

Подочереди 3.3, 3.4 :

Свет будет: с 00:00 до 03:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00.

Света не будет: с 04:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, с 16:00 до 19:00, с 22:00 до 24:00.

Возможные отключения: с 03:00 до 04:00.

Также, для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки, к отключению будет применена 4 очередь.

Обесточенная подочередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00.

Обесточенная подочередь 4.2 будет с 10:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00.

Обесточенная подочередь 4.3 будет с 00:00 до 01:00, 09:00 до 13:00, 21:00 до 00:00.

Когда будут выключать электроэнергию в Винницкой области

В Винницкой области лимиты позволяют использовать графиковые отключения. Всего область разделили на 3 очереди:

1 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00.

2 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

3 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00.

Для просмотра отключений по своему адресу перейдите сюда. Впрочем, если хотите получать персональные уведомления об обесточивании, воспользуйтесь телеграмм-ботом.

Закарпатье будут выключать почасово

В Закарпатье ситуация позволяет отключать свет по графику. Потребители могут узнать свою очередь на местном сайте облэнерго.

График для региона на 3 февраля / Фото АО "Запорожьеоблэнерго"



Как разумно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 Канала

В Сумской области отменили отключение

3 февраля в Сумской области не планируют вводить никаких отключений. Ситуация в регионе позволяет обойтись без плановых обесточений в этот день.

3 февраля для стабилизации напряжения в сети, ввода ограничений электроэнергии по городу Сумы и области не планируется. О любых изменениях ситуации с электроснабжением мы будем вас информировать на наших информационных ресурсах,

– написали в АО "Сумыоблэнерго".



Сколько энергии потребляют разные электроприборы / Инфографика 24 Канала

Отключат ли свет на Волыни

Лимиты, переданные Укрэнерго для Волыни, покрывают всего 50% необходимого энергообеспечения. Если их превысить – в области применят аварийные отключения. Графики и необходимую информацию можно найти здесь.

Обращаем внимание волынян, что время начала отключения/включения согласно графику может отличаться в пределах 30-40 минут от заявленного в связи с высокой вероятностью превышения недопустимого доведенного лимита мощности,

– предупредили в облэнерго.

В Николаеве увеличили количество очередей

В Николаевской области был обнародован новый график отключений. Теперь вместо 3 привычных очередей к отключениям будет применяться 6.

Они будут сменять друг друга равномерно и последовательно, подчеркнул глава местной ОВА Виталий Ким.

Обновленный график призван обеспечить справедливое распределение отключений, при этом не заставляя никого сидеть без электроснабжения "за компанию",

– объяснил Виталий Ким.

По состоянию на 3 февраля отключения действуют по старому графику. О переходе на новый всех потребителей предупредят раньше времени.

Как будут выглядеть отключения за 6 очередями / Фото АО "Николаевоблэнерго"

Заметьте, по состоянию на 8:00 3 февраля в области не вводили никаких отключений. Однако в облэнерго предупредили, что отключения по графику введут сразу, как только потребуется.

Актуальные отключения в Николаевской области / Фото АО "Николаевоблэнерго"

В Одессе до сих пор действуют экстренные отключения

В Одесской области ситуация со светом самая сложная. Там все еще происходят экстренные отключения.

Впрочем, глава Одесской ОВ Максим Марченко сообщил, что на следующей неделе ДТЭК анонсирует новые понятные графики. К слову, трамваи и троллейбусы в Одессе снова начали курсировать.



Как правильно пользоваться свечами / Инфографика 24 Канала

Во Львовской области будут отключать свет согласно графику

3 февраля в области продолжаются стабилизационные отключения. Всего есть 3 очереди, по которым поочередно выключают свет.

В графике присутствует 3 вида клеток:

Красные клетки – света нет.

Белые клетки – возможные отключения.

Зеленые клетки – свет есть.

В белых клетках свет выключают, когда имеется большая нагрузка на энергосистему. В остальных случаях в это время свет подается в дома.

График для 1 очереди / Фото АО "Львовоблэнерго"

График для 2 очереди / Фото АО "Львовоблэнерго"