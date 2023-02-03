Наразі в регіонах діють планові та екстрені відключення. Яка ситуація у містах та регіонах зі світлом, з'ясовував 24 Канал.

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Ліміти на Дніпропетровщині та Київщині

Ліміти, передані Укренерго, дозволяють встановити в областях погодинні відключення. Дізнатися відключення за своєю адресою можна, перейшовши за посиланнями для Київської та Дніпропетровської областей.

Які ліміти на сьогодні:

Місто Київ: вдень 1080 мегаватів, а вночі – 692;

Київщина: вдень 784 мегаватів, а вночі – 636;

Дніпропетровщина: вдень 1328 мегаватів, а вночі – 1262.

Відключення для Рівненської області

В регіоні продовжуються стабілізаційні відключення. Фактичні знеструмлення можуть відрізнятися від вказаних у графіку, якщо будуть введені екстрені чи аварійні вимкнення.

Графік на 3 лютого:



Чому у сусіда є світло, а у вас немає / Інфографіка 24 Каналу

Як знеструмлюватимуть Хмельниччину

Світло у Хмельницькій області 3 лютого вимикатимуть за графіком. Зверніть увагу, що у години пікового навантаження відключатимуть одночасно одразу 3 черги підряд.

В інший період, світла не буде лише в час, внесений у клітинках, як "електроенергія відсутня". Дізнатися чергу, до якої належить ваш будинок можна за посиланням.

Коли не буде світла в області / Фото АТ "Хмельницькобленерго"

Електроенергія на Івано-Франківщині

У Прикарпатті продовжуються планові знеструмлення. Споживачів закликають не вмикати одночасно усі енергомісткі прилади, як тільки з'являється світло – це може призвести до перевантаження мереж і спричинити аварійні відключення.

Графік на 3 лютого виглядає так:

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2:

Світло буде: з 03:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 22:00 до 24:00.

Світла не буде: з 00:00 до 02:00, 07:00 до 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00.

Можливі відключення: з 02:00 до 03:00, 16:00 до 17:00.

Підчерги 1.3, 1.4:

Світло буде: 02:00 до 07:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00.

Світла не буде: з 00:00 до 02:00, 07:00 до 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00.

Можливі відключення: з 12:00 до 13:00.

2 черга

Підчерги 2.1, 2.2:

Світло буде: з 04:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 21:00 до 24:00.

Світла не буде: з 02:00 до 04:00, 06:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00.

Можливі відключення: з 00:00 до 02:00, 15:00 до 16:00.

Підчерги 2.3, 2.4:

Світло буде: з 00:00 до 02:00, 05:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00.

Світла не буде: з 02:00 до 04:00, 09:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00, з 21:00 до 24:00.

Можливі відключення: з 04:00 до 05:00.

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2:

Світло буде: з 00:00 до 04:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 16:00, 20:00 до 22:00.

Світла не буде: з 04:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, з 16:00 до 19:00, з 22:00 до 24:00.

Можливі відключення: з 09:00 до 10:00, 19:00 до 20:00.

Підчерги 3.3, 3.4:

Світло буде: з 00:00 до 03:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00.

Світла не буде: з 04:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, з 16:00 до 19:00, з 22:00 до 24:00.

Можливі відключення: з 03:00 до 04:00.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 10:00 до 14:00 та 17:00 до 21:00.

Знеструмленою підчерга 4.3 буде з 00:00 до 01:00, 09:00 до 13:00, 21:00 до 00:00.

Коли вимикатимуть електроенергію у Вінницькій області

У Вінницькій області ліміти дозволяють застосовувати графікові відключення. Усього область поділили на 3 черги:

1 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00.

2 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

3 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00.

Для перегляду відключень за своєю адресою перейдіть сюди. Втім, якщо бажаєте отримувати персональні сповіщення про знеструмлення, скористайтеся телеграм-ботом.

Закарпаття вимикатимуть погодинно

У Закарпатті ситуація дозволяє відключати світло за графіком. Споживачі можуть дізнатися свою чергу на місцевому сайті обленерго.

Графік для регіону на 3 лютого / Фото АТ "Запоріжжяобленерго"



Як розумно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 Каналу

У Сумській області скасували відключення

3 лютого на Сумщині не планують вводити жодних відключень. Ситуація у регіоні дозволяє обійтися без планових знеструмлень цього дня.

3 лютого для стабілізації напруги у мережі, введення обмежень електроенергії по місту Суми та області не планується. Про будь-які зміни ситуації з електропостачанням ми будемо вас інформувати на наших інформаційних ресурсах,

– написали в АТ "Сумиобленерго".



Скільки енергії споживають різні електроприлади / Інфографіка 24 Каналу

Чи вимкнуть світло на Волині

Ліміти, передані Укренерго для Волині, покривають лише 50% необхідного енергозабезпечення. Якщо їх перевищити – в області застосують аварійні відключення. Графіки та необхідну інформацію можна знайти тут.

Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення/увімкнення згідно з графіком може відрізнятись у межах 30-40 хвилин від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається,

– попередили в обленерго.

У Миколаєві збільшили кількість черг

У Миколаївській області оприлюднили новий графік відключень. Відтепер замість 3 звичних черг до відключень буде застосовуватися 6.

Вони змінюватимуть одна одну рівномірно та послідовно, наголосив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

Оновлений графік покликаний забезпечити справедливий розподіл відключень, при цьому не змушуючи нікого сидіти без електропостачання "за компанію",

– пояснив Віталій Кім.

Станом на 3 лютого відключення діють за старим графіком. Про перехід на новий усіх споживачів попередять завчасно.

Як виглядатимуть відключення за 6 чергами / Фото АТ "Миколаївобленерго"

Зауважте, станом на 8:00 3 лютого в області не вводили жодних відключень. Однак в обленерго попередили, що відключення за графіком введуть одразу, як тільки буде потреба.

Актуальні відключення на Миколаївщині / Фото АТ "Миколаїв обленерго"

В Одесі досі діють екстрені відключення

В Одеській області ситуація зі світлом найскладніша. Там досі відбуваються екстрені відключення.

Втім, голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що наступного тижня ДТЕК анонсує нові зрозумілі графіки. До слова, трамваї та тролейбуси в Одесі знову почали курсувати.



Як правильно користуватися свічками / Інфографіка 24 Каналу

На Львівщині відключатимуть світло згідно з графіком

3 лютого в області тривають стабілізаційні відключення. Всього є 3 черги, за якими почергово вимикають світло.

У графіку присутні 3 види клітинок:

Червоні клітинки – світла немає.

Білі клітинки – можливі відключення.

Зелені клітинки – світло є.

У білих клітинках світло вимикають, коли є велике навантаження на енергосистему. У решті випадків у цей час світло подається в домівки.

Графік для 1 черги / Фото АТ "Львівобленерго"

Графік для 2 черги / Фото АТ "Львівобленерго"