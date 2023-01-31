В некоторых регионах, кроме плановых отключений, могут действовать аварийные или экстренные отключения. Когда не будет света в вашем городе 31 января – читайте в материале 24 Канала.

Внимание Света может не быть еще дольше: в Укрэнерго заявили о сложной ситуации после ракетной атаки

Как будут выключать свет на Киевщине и Днепропетровщине

В Киеве, Киевской и Днепропетровской области 31 января будут действовать графики стабилизационных отключений. Укрэнерго установило предел:

Киев: днем – 1 012 магават, ночью – 709 мегаватт, графики по вашему адресу – здесь;

Киевщина: днем – 723 мегаватта, ночью – 652 мегаватт, графики – по ссылке;

Днепропетровщина: днем – 1 225 мегаватт, ночью – 1 293 мегаватт, графики – здесь.

Какие графики будут действовать на Запорожье

В Запорожье и области будут действовать стабилизационные отключения света. Электричество будет выключаться в 3 очереди, ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди – 4 часа.

Однако возможна задержка прибытия специалистов "Запорожьеоблэнерго" к оборудованию или в случае объявления воздушной тревоги.

Посмотреть график для каждой очереди можно по ссылке.

Свет на Волыни и Прикарпатье

Суточный лимит света на Волыни составляет 49% потребностей, необходимых для полноценного электроснабжения области. Поэтому в регионе будут действовать почасовые отключения. Просмотреть их можно здесь.

В Ивано-Франковской области также будут применяться почасовые отключения. Просмотреть очереди и узнать, к какой из четырех принадлежит ваш адрес – можно по ссылке.

Как будут подавать свет на Хмельнитчине

В Хмельницкой области 31 января будут действовать графики почасовых отключений. Облэнерго разделило область на несколько очередей. К какой очереди принадлежит ваш адрес – посмотреть можно здесь.



Отключение света в Хмельницкой области / "Хмельницкоблэнерго"

Какая ситуация с электричеством на Закарпатье

В Закарпатской области будут действовать стабилизационные повременные включения света.



Отключение света на Закарпатье / "Закарпатьеоблэнерго"

Следует отметить, что белый цвет на графике – это электроснабжение, желтый, зеленый, оранжевый, синий цвета – отсутствует, серый цвет – возможно отключение.

Узнать свою очередь можно по ссылке.

Как будут выключать свет в Кропивницком и Одесской области

В Кропивницком действуют графики почасовых отключений электроэнергии: два часа свет будет, два – нет. Узнать свою очередь можно здесь.

Отключение света в Кропивницком / "Кировоградоблэнерго"

В Одесской области будут действовать экстренные отключения света. Проверить информацию об отключениях, которые применило облэнерго, можно по ссылке.

Как будут подавать свет на Львовщине и Полтавщине

Во Львовской области будут действовать графики почасовых отключений. Для Львовщины лимит составляет ориентировочно 50% всех потребностей:

ночью – 474 мегаватта;

днем – до 514 мегаватт.

Если будет превышение лимита, то будут применяться аварийные отключения. Узнать свою группу можно здесь.



Как будут выключать свет 1 группе





Графики 2 группы во Львовской области

Графики отключения света для 3 группы

В Полтавской области будут действовать графики почасовых отключений одновременно двух очередей (-4/+2). Свет будет в такие часы:

1 очередь: 05:30-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 00:30-03:00

2 очередь: 00:30-03:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00

3 очередь: 03:00-05:30, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:30

Узнать свои отключения можно, введя адрес или лицевой счет на сайте облэнерго.

Графики в Винницкой области

В Винницкой области 31 января действуют плановые отключения света. Возможны отклонения до 30 минут для проведения переключений между очередями.

Посмотреть график отключений по конкретным адресам можно по ссылке.

График отключений в Винницкой области 31 января

С 1 по 10 февраля в области был введен новый график. Он будет действовать при стабильности и отсутствии новых разрушений объектов энергетики.

Какие графики будут действовать с 1 февраля в Винницкой области



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