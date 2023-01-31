У деяких регіонах, окрім планових відключень, можуть діяти аварійні чи екстрені вимкнення. Коли не буде світла у вашому місті 31 січня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Увага Світла може не бути ще довше: в Укренерго заявили про складну ситуацію після ракетної атаки

Як вимикатимуть світло на Київщині та Дніпропетровщині

У Києві, Київщині та Дніпропетровщині 31 січня діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Укренерго встановило ліміт:

Київ: вдень – 1012 магават, вночі – 709 мегават, графіки за вашою адресою – тут;

Київщина: вдень – 723 мегавати, вночі – 652 мегават, графіки – за посиланням;

Дніпропетровщина: вдень – 1225 мегават, вночі – 1293 мегават, графіки – тут.

Які графіки діятимуть на Запоріжжі

У Запоріжжі та області діятимуть стабілізаційні відключення світла. Електрику вимикатимуть у 3 черги, орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – 4 години.

Проте можлива затримка фахівців "Запоріжжяобленерго" на доїзд до обладнання або у випадку оголошення повітряної тривоги.

Подивитись графік для кожної черги можна за посиланням.

Світло на Волині та Прикарпатті

Добовий ліміт світла на Волині становить 49% від потреб необхідних для повноцінного електрозабезпечення області. Тому в регіоні діятимуть погодинні відключення. Переглянути їх можна тут.

У Івано-Франківській області також застосовуватимуть погодинні відключення. Переглянути черги та дізнатись, до якої з чотирьох належить ваша адреса – можна за посиланням.

Як подаватимуть світло на Хмельниччині

У Хмельницькій області 31 січня діятимуть графіки погодинних відключень. Обленерго розділило область на декілька черг. До якої черги належить ваша адреса подивитись можна тут.



Відключення світла на Хмельниччині / "Хмельницькобленерго"

Яка ситуація з електрикою на Закарпатті

У Закарпатській області діятимуть стабілізаційні погодинні включення світла.



Відключення світла на Закарпатті / "Закарпаттяобленерго"

Варто зауважити, що білий колір на графіку – це наявне електропостачання, жовтий, зелений, помаранчевий, синій кольори – відсутнє, сірий колір – можливе відключення.

Дізнатись свою чергу можна за посиланням.

Як вимикатимуть світло в Кропивницькому та на Одещині

У Кропивницькому діють графіки погодинних відключень електроенергії: дві години світло буде, дві – ні. Дізнатись свою чергу можна тут.

Відключення світла в Кропивницькому / "Кіровоградобленерго"

В Одеській області діятимуть екстрені відключення світла. Перевірити інформацію щодо відключень, які застосувало обленерго можна за посиланням.

Як подаватимуть світло на Львівщині та Полтавщині

У Львівській області діятимуть графіки погодинних відключень. Для Львівщини ліміт становить орієнтовно 50% від усіх потреб:

вночі – 474 мегавати;

вдень – до 514 мегават.

Якщо буде перевищення ліміту, то застосовуватимуть аварійні відключення. Дізнатись свою групу можна тут.



Як вимикатимуть світло 1 групі





Графіки 2 групи у Львівській області

Графіки відключень світла для 3 групи

У Полтавській області діятимуть графіки погодинних відключень одночасно двох черг (-4/+2). Світло буде в такі години:

1 черга: 05:30-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 00:30-03:00

2 черга: 00:30-03:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00

3 черга: 03:00-05:30, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:30

Дізнатись про свої відключення також можна, ввівши адресу чи особовий рахунок на сайті обленерго.

Нові графіки на Вінниччині

Новий графік буде діяти з 1 по 10 лютого за умови стабільності та відсутності нових руйнувань об'єктів енергетики,

– заявили в обленерго.

Які графіки діятимуть з 1 лютого на Вінниччині



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