Утром, 31 октября, на Киев летели 16 ракет. Большинство из них удалось сбить системам ПВО, однако все же были попадания, повредившие энергосистему. В результате теперь свет могут выключать три раза в сутки для жителей столицы.

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Как будет происходить отключение света

По новым графикам отключения электроэнергии, в Киеве в домах людей света не будет трижды в день. Происходит отключение следующим образом: четыре часа света не будет, затем пять часов оно будет, и так далее. В общем, за сутки ток будет исчезать ориентировочно на 8 – 12 часов.

Обратите внимание! Чтобы узнать, когда у вас не будет тока, нужно перейти по ссылке, выбрать свою улицу и номер дома. Если ваш адрес не находится в списке, это означает, что вас отключения не коснутся. Иногда сайт может не работать из-за перегрузки серверов.

Принципиально, что наличие вашего адреса в графике не гарантирует стопроцентного отключения электроэнергии. Если нет необходимости, свет не будут выключать. Также следует помнить, что иногда могут быть задержки в графике или преждевременные отключения в промежутке 30 – 40 минут.



Пример графика отключения света в Киеве / Скриншот из Yasno

Нужно экономить электроэнергию и запасаться водой

После утренних прилетов у около 80 процентов жителей Киева не было водоснабжения. Кроме того, в 350 домах не было тока. Внеплановые отключения электричества зависят только от того, что решит наш неадекватный враг, поэтому нужно быть готовым ко всему. В частности, важно делать запасы воды и готовиться к тому, что не будет водоснабжения.



Что делать, когда нет воды / Картинка 24 канала

Также нужно экономить электроэнергию. Сокращение потребления тока, особенно в пиковые часы, поможет стабилизировать ситуацию с энергосистемой и избежать плановых отключений света.



Как разумно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 канала

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