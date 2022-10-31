В результате вражеских атак повреждено 18 объектов , большинство из которых энергетические. Пострадала и столица Украины. В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть Киева обесточена, а 80% населения временно без воды. Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, в общем в пределах Киева обнаружили около 16 воздушных целей, 12 из них – уничтожили.

Из этих 16 целей гарантированно уничтожили 12. Также по состоянию на 13:00 вернули напряжение на одном из водозаборов. В ближайшее время в городе возобновят водоснабжение. Мы стараемся минимизировать последствия таких ударов. Все службы работают в чрезвычайном режиме,

– отметил Попко.

Он добавил, что у россиян есть только один план – уничтожение объектов критической инфраструктуры. Их цель – оставить украинцев без воды, электроэнергии и отопления.

Утром 31 октября Россия выпустила более 50 ракет.

Украинские подразделения ПВО утром 31 октября сбили большинство ракет, которыми враг атаковал Украину. Российские террористы выпустили по нашей стране полсотни ракет типа Х-101 и Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонского района.