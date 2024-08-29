Дефицит в энергосистеме нашего государства возник из-за последних массированных российских атак по энергообъектам. Кое-где в Украине по областям даже вводили экстренные отключения у потребителей.

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Какими будут отключения света 30 августа

В компании ДТЭК отметили, что, согласно информации от Укрэнерго, 30 августа будут привлечены графики стабилизационных отключений в течение всех суток.

Объемы отключений в этот день будут такими:

00:00 – 06:00 – одна очередь;

06:00 – 09:00 – две очереди;

09:00 – 14:00 – одна очередь;

14:00 – 18:00 – две очереди;

18:00 – 21:00 – три очереди;

21:00 – 24:00 – две очереди.

В Укрэнерго также обратили внимание потребителей, что в объемах применения ограничений возможны изменения. В компании призвали граждан следить за сообщениями Укрэнерго и облэнерго.

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