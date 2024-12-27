Это означает, что мощностей пока хватает, чтобы покрыть абсолютно все потребности потребителей. Где именно отменили графики стабилизационных отключений – читайте в материале 24 Канала.
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В каких областях не будут выключать свет сегодня
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- Львовская область
На сайте "Львовоблэнерго" появилось сообщение, что, по состоянию на 9 часов, нет информации о внедрении графиков отключений в области. В то же время там попросили всех потребителей экономно использовать электроэнергию с 8:00 до 22:00.
Во Львовской области 27 декабря отменили графики отключений света / Фото "Львовоблэнерго"
- Одесская область
ДТЭК утром 27 декабря также обновил график обесточиваний в Одессе и области. Согласно ему, свет в регионе не будут выключать ни в одну из очередей до конца дня.
В Одесской области также не будут выключать свет сегодня / Фото ДТЭК
- Ивано-Франковская область
В "Прикарпатьеоблэнерго" сообщили, что произошли изменения в графиках почасовых отключений. Согласно им, свет не будут выключать до отдельного распоряжения Укрэнерго.
- Волынь
На сайте "Волыньоблэнерго" появилась информация, что НЭК "Укрэнерго" уменьшило объем ограничения на территории области согласно графику почасового отключения на 27 декабря. Поэтому было отменено отключение для всех очередей с 08:00 до получения отдельного распоряжения диспетчера.
- Черновицкая область
"Черновцыоблэнерго" также опубликовали обновленный график почасовых отключений для области. Согласно ему свет также не будут выключать у потребителей до конца суток.
На Буковине также не будут выключать свет 27 декабря / Фото "Черновцыоблэнерго"
- Николаевская область
"Николаевоблэнерго" сообщил, что 27 декабря электроснабжение в области не будут выключать. О распределении отключений можно узнать по ссылке.