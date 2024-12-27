Це означає, що потужностей наразі вистачає, щоб покрити абсолютно всі потреби споживачів. Де саме скасували графіки стабілізаційних відключень – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У яких областях не будуть вимикати світло сьогодні

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Львівська область

На сайті "Львівобленерго" з'явилося повідомлення, що, станом на 9 годину, немає інформації про впровадження графіків відключень в області. Водночас там попросили всіх споживачів економно використовувати електроенергію з 8:00 до 22:00.



У Львівській області 27 грудня скасували графіки відключень світла / Фото "Львівобленерго"

Одеська область

ДТЕК зранку 27 грудня також оновив графік знеструмлень в Одесі та області. Відповідно до нього, світло в регіоні не вимикатимуть у жодної з черг до кінця дня.



В Одеській області також не вимикатимуть світло сьогодні / Фото ДТЕК

Івано-Франківська область

У "Прикарпаттяобленерго" повідомили, що відбулися зміни в графіках погодинних відключень. Відповідно до них, світло не вимикатимуть до окремого розпорядження Укренерго.

Волинь

На сайті "Волиньобленерго" з'явилася інформація, що НЕК "Укренерго" зменшило обсяг обмеження на території області згідно з графіком погодинного відключення на 27 грудня. Тож було скасовано відключення для усіх черг з 08:00 до отримання окремого розпорядження диспетчера.

Чернівецька область

"Чернівціобленерго" також опублікували оновлений графік погодинних відключень для області. Відповідно до нього світло також не вимикатимуть у споживачів до кінця доби.



На Буковині також не вимикатимуть світло 27 грудня / Фото "Чернівціобленерго"

Миколаївська область

"Миколаївобленерго" повідомив про те, що 27 грудня електропостачання в області не вимикатимуть. Про розподіл відключень можна дізнатися за посиланням.