Согласно сообщению компании "Укрэнерго", ограничения вводятся из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате массированных ударов со стороны России. Графики ограничения мощности для бизнеса и предприятий охватят все без исключения регионы страны.
Как будут отключать электричество потребителям?
Почасовые отключения будут действовать для всех категорий абонентов в определенных областях, а объем ограничений будет варьироваться в зависимости от нагрузки на сеть.
- 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности во всех регионах Украины;
- 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей) в части областей.
Энергетики предупреждают, что точное расписание и объем очередей определяют местные операторы распределения.
Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе,
– подчеркнули энергетики.
Также в энергокомпании обратили внимание на важность контролируемого потребления в часы, когда питание восстанавливается.
Когда свет появляется по графику – пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!
– призвали специалисты.
Массированные атаки на энергетику
Как уже сообщалось на нашем сайте, только за предыдущую неделю российские силы совершили десятки прицельных ударов по объектам энергетического и нефтегазового комплекса в разных областях Украины.
В частности, повреждения получили энергообъекты в Винницкой, Житомирской, Одесской и Хмельнитчине.