Згідно з повідомленням компанії "Укренерго", ліміти запроваджують через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованих ударів з боку Росії. Графіки обмеження потужності для бізнесу та підприємств охоплять усі без винятку регіони країни.

Як вимикатимуть електрику споживачам?

Погодинні відключення діятимуть для всіх категорій абонентів у визначених областях, а обсяг обмежень коливатиметься залежно від навантаження на мережу.

06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості в усіх регіонах України;

06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг) у частині областей.

Енергетики застерігають, що точний розклад та обсяг черг визначають місцеві оператори розподілу.

Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні,

– наголосили енергетики.

Також в енергокомпанії звернули увагу на важливість контрольованого споживання в години, коли живлення відновлюється.

Коли світло з'являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!

– закликали фахівці.

Масовані атаки на енергетику

Як вже повідомлялося на нашому сайті, лише за попередній тиждень російські сили здійснили десятки прицільних ударів по об'єктах енергетичного та нафтогазового комплексу в різних областях України.

Зокрема, ушкоджень зазнали енергооб'єкти на Вінниччині, Житомирщині, Одещині та Хмельниччині.