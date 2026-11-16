До 3 очередей отключений: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 ноября

Світло вимикатимуть за ГПВ у вівторок, 17 листопада / Depositphotos
В некоторых областях Украины 17 ноября в течение суток будут проводиться плановые отключения электроэнергии. Для бытовых потребителей вводятся от 1 до 3 очередей отключений.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
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Вынужденные стабилизационные меры вызваны последствиями российских атак на энергообъекты Украины.
Для промышленности в течение суток будут действовать графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей будут введены графики почасовых отключений.
Специалисты компании и аварийные бригады непрерывно устраняют повреждения оборудования и высоковольтных линий, чтобы стабилизировать распределение электроэнергии.
Точное расписание отключений по конкретным адресам гражданам рекомендуется проверять непосредственно на официальных сайтах и страницах местных операторов систем распределения. Ситуация в объединенной системе остается динамичной, поэтому применяемые объемы ограничений могут оперативно корректироваться в течение суток.
Специалисты подчеркивают важность рационального использования электроэнергии после возобновления подачи питания. Одновременное включение нескольких энергоемких приборов создает существенную перегрузку сети и повышает риск возникновения локальных аварий на подстанциях.
Напомним, 16 ноября после российских ударов в Харькове, Днепре, Запорожье и Полтаве возникли масштабные перебои с электроснабжением. В Харькове из-за обесточивания остановилось метро, а в части города исчез свет.
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