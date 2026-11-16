Остановка метро и резкие перепады напряжения: в 3 городах – проблемы со светом после ударов со стороны России

В Днепре, Харькове и Запорожье – перебои с электричеством после ударов со стороны России / Суспильне (иллюстративное)
16 ноября в Харькове, Днепре и Запорожье возникли серьезные перебои с электроснабжением после ударов со стороны России. Из-за дефицита электроэнергии в Харькове остановился метрополитен, а в части города отключилось электричество.
Как сообщают местные СМИ, перед полным отключением электроэнергии потребители наблюдали резкие колебания напряжения в сети. Специалисты советуют жителям немедленно отключить чувствительные электроприборы от розеток, чтобы предотвратить их повреждение.
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Что известно о ситуации в Харькове?
В Харькове в результате скачков напряжения в части районов полностью отключилось электричество.
Вслед за этим остановилось движение поездов метрополитена, а пассажиров призвали воспользоваться альтернативным общественным транспортом.
Ситуация в энергосистеме после новых ударов
Подобные перебои зафиксировали в Днепре и Запорожье, где энергосистема также подверглась нестабильности из-за вражеских атак. Энергетики выясняют масштаб повреждений и прилагают усилия для скорейшей стабилизации электроснабжения.
В целом же в Запорожской области введены графики аварийных отключений света.
Напомним, ранее мы писали, что Россия продолжает систематические атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Почему в ряде областей уже вводили экстренные и аварийные ограничения потребления.
При этом, в Киеве переходят на новый режим уличного освещения.яркость фонарей уменьшат наполовину, а декоративную подсветку отключат, однако на 8 магистралях сохранят полную мощность.
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