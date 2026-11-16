Зупинка метро й різкі перепади напруги: у 3 містах – проблеми зі світлом після ударів Росії

У Дніпрі, Харкові та Запоріжжі - перебої зі світлом після ударів Росії / Суспільне (ілюстративне)
У Харкові, Дніпрі та Запоріжжі 16 листопада виникли серйозні перебої з електропостачанням після ударів Росії. Через дефіцит живлення у Харкові зупинився метрополітен і зникло світло в частині міста.
Як повідомляють місцеві медіа, перед повним знеструмленням споживачі спостерігали різкі коливання напруги в мережі. Фахівці радять жителям негайно вимкнути чутливі електроприлади з розеток, щоб запобігти їхньому пошкодженню.
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Що відомо про ситуацію у Харкові?
У Харкові внаслідок стрибків напруги електроенергія повністю зникла в частині районів.
Слідом за цим зупинився рух поїздів метрополітену, а пасажирів закликали скористатися альтернативним громадським транспортом.
Ситуація в енергосистемі після нових ударів
Схожі перебої зафіксували у Дніпрі та Запоріжжі, де енергосистема також зазнала нестабільності через ворожі атаки. Енергетики з'ясовують масштаб ушкоджень і докладають зусиль для якнайшвидшої стабілізації живлення.
Загалом же, у Запорізькій області запроваджені графіки аварійних відключень світла.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія продовжує системні атаки на енергетичну інфраструктуру України. Через це в низці областей уже запроваджували екстрені та аварійні обмеження споживання.
При цьому, у Києві переходять на новий режим вуличного освітлення. Яскравість ліхтарів приглушать наполовину, а декоративну підсвітку вимкнуть, проте на 8 магістралях збережуть повну потужність.
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