Яскравість зменшать удвічі: у Києві запровадили новий режим вуличного освітлення

Як повідомили в КМДА, світлодіодні світильники з функцією димування вранці та ввечері працюватимуть лише на 50% потужності. Під час дії комендантської години яскравість знижуватимуть до 20%, тоді як звичайні ліхтарі вмикатимуть лише наполовину.

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Як світитимуть парки та що буде з підсвіткою?

У столичних парках і скверах до початку комендантської години працюватиме лише кожен другий світильник, а вночі їх вимикатимуть зовсім. Виняток зроблять лише для окремих ліній, які необхідні для безперервної підзарядки систем централізованого оповіщення.

Київ також відмовляється від більшості архітектурно-декоративних підсвіток. До комендантської години підсвічуватимуть тільки три об'єкти: перила на Алеї художників, Берестейський шляхопровід та пам’ятник Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській. Також декоративне світло дозволили за потреби вмикати під час релігійних свят у місцях богослужінь.

Вулиці, де ліхтарі залишать на повну потужність

Окремі правила діятимуть для низки важливих магістралей столиці. Там ліхтарі працюватимуть на 100% потужності, а з 00:00 до 6:00 їхню яскравість зменшуватимуть до 50%:

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бульвар Вацлава Гавела;

вулиця Виборзька (відрізок від Академіка Янгеля до Вадима Гетьмана);

вулиця Академіка Янгеля;

вулиця Миколи Закревського;

вулиця Космонавта Поповича;

проспект Лісовий;

вулиця Райдужна;

вулиця Ревуцького.

Раніше через гострий дефіцит електроенергії внаслідок ворожих обстрілів у столиці повністю вимикали освітлення для забезпечення електрикою важливих міських об'єктів.