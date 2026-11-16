Яркость уменьшат вдвое: в Киеве ввели новый режим уличного освещения

Как сообщили в КГГА, светодиодные светильники с функцией регулировки яркости утром и вечером будут работать лишь на 50 % мощности. Во время комендантского часа яркость будет снижаться до 20%, тогда как обычные фонари будут работать лишь на 50% мощности.

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Как будут освещаться парки и что будет с подсветкой?

В столичных парках и скверах до начала комендантского часа будет работать только каждый второй светильник, а ночью их будут выключать совсем. Исключение сделают только для отдельных линий, необходимых для непрерывной подзарядки систем централизованного оповещения.

Киев также отказывается от большинства архитектурно-декоративной подсветки. До комендантского часа будут подсвечиваться только три объекта: перила на Аллее художников, Берестейский путепровод и памятник Михаилу Грушевскому на улице Владимирской. Также разрешено при необходимости включать декоративное освещение во время религиозных праздников в местах богослужений.

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Улицы, где фонари оставят на полную мощность

Отдельные правила будут действовать для ряда важных магистралей столицы. Там фонари будут работать на 100% мощности, а с 00:00 до 6:00 их яркость будет снижаться до 50%:

бульвар Вацлава Гавела;

улица Выборгская (участок от Академика Янгеля до Вадима Гетьмана);

улица Академика Янгеля;

улица Николая Закревского;

улица Космонавта Поповича;

проспект Лесной;

улица Радужная;

улица Ревуцкого.

Ранее из-за острого дефицита электроэнергии в результате вражеских обстрелов в столице полностью выключали освещение для обеспечения электроэнергией важных городских объектов.