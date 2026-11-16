Яркость уменьшат вдвое: в Киеве ввели новый режим уличного освещения

Уличное освещение в Киеве / Efrem Lukatsky/AP
16 ноября в Киеве ввели новый режим работы уличного освещения города. Яркость фонарей будет уменьшена наполовину, а декоративная подсветка – отключена, однако на 8 магистралях сохранится полная мощность.
Как сообщили в КГГА, светодиодные светильники с функцией регулировки яркости утром и вечером будут работать лишь на 50 % мощности. Во время комендантского часа яркость будет снижаться до 20%, тогда как обычные фонари будут работать лишь на 50% мощности.
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Как будут освещаться парки и что будет с подсветкой?
В столичных парках и скверах до начала комендантского часа будет работать только каждый второй светильник, а ночью их будут выключать совсем. Исключение сделают только для отдельных линий, необходимых для непрерывной подзарядки систем централизованного оповещения.
Киев также отказывается от большинства архитектурно-декоративной подсветки. До комендантского часа будут подсвечиваться только три объекта: перила на Аллее художников, Берестейский путепровод и памятник Михаилу Грушевскому на улице Владимирской. Также разрешено при необходимости включать декоративное освещение во время религиозных праздников в местах богослужений.
Улицы, где фонари оставят на полную мощность
Отдельные правила будут действовать для ряда важных магистралей столицы. Там фонари будут работать на 100% мощности, а с 00:00 до 6:00 их яркость будет снижаться до 50%:
- бульвар Вацлава Гавела;
- улица Выборгская (участок от Академика Янгеля до Вадима Гетьмана);
- улица Академика Янгеля;
- улица Николая Закревского;
- улица Космонавта Поповича;
- проспект Лесной;
- улица Радужная;
- улица Ревуцкого.
Ранее из-за острого дефицита электроэнергии в результате вражеских обстрелов в столице полностью выключали освещение для обеспечения электроэнергией важных городских объектов.
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