В некоторых областях Украины 26 ноября будут действовать круглосуточные плановые отключения электроэнергии. Для бытовых потребителей графики предусматривают отключение от 0,5 до 3,5 очередей.

Об этом сообщили в Укрэнерго. Причиной введения стабилизационных мер стали последствия вражеских ударов по объектам энергетической системы. Специалисты прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее завершить восстановительные работы и вернуть свет в дома.

Где следить за актуальным расписанием

Потребителям рекомендуется проверять точное расписание и очереди по конкретным адресам непосредственно на официальных ресурсах местных операторов систем распределения (облэнерго).

Специалисты отмечают, что ситуация в объединенной энергетической сети остается динамичной, поэтому объем применения ограничений в течение суток может корректироваться.

В целом же графики почасовых отключений будут вводиться в объеме от 0,5 до 3,5 очередей.

Кроме того, для промышленных предприятий в течение всех суток будут применяться специальные графики ограничения мощности.

Ранее стабилизационные меры также действовали 24 ноября, когда в части областей вводили плановые ограничения из-за атак на энергообъекты.

К тому же российские войска вновь подвергли массированной атаке одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате удара оборудование получило значительные повреждения, из-за чего станция была вынуждена полностью остановить производство электроэнергии. Это уже третья массированная атака на энергетические объекты компании в течение ноября.