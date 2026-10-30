Как будут отключать свет 31 октября

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Когда не будет света 31 октября

Вынужденные меры по ограничению потребления вводятся из-за последствий массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Для промышленных предприятий графики ограничения мощности будут применяться практически в течение всего суток – с 06:00 до 23:59.

В этот же период, с 06:00 до 23:59, будут действовать графики почасовых отключений для всех остальных категорий потребителей в объеме от 1,5 до 2,5 очередей.

Энергетики предупреждают, что в связи с постоянной угрозой обстрелов состояние сети может корректироваться в течение дня. Гражданам рекомендуется проверять обновленные графики по адресам на официальных ресурсах местных облэнерго.

Специалисты компании также обратились к жителям с просьбой рационально использовать энергоемкие приборы:

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!

Напомним, что из-за аварию в трех районах Киевской области 30 октября временно не действовали графики отключений.

В то время как накануне после пяти суток без света в Конотопе в Сумской области возобновили электроснабжение.