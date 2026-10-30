Как будут отключать свет 31 октября / Unsplash
В некоторых областях Украины 31 октября будут введены ограничения на электроснабжение. Эти меры затронут как бытовых потребителей, так и промышленные предприятия.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
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Когда не будет света 31 октября
Вынужденные меры по ограничению потребления вводятся из-за последствий массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.
Для промышленных предприятий графики ограничения мощности будут применяться практически в течение всего суток – с 06:00 до 23:59.
В этот же период, с 06:00 до 23:59, будут действовать графики почасовых отключений для всех остальных категорий потребителей в объеме от 1,5 до 2,5 очередей.
Энергетики предупреждают, что в связи с постоянной угрозой обстрелов состояние сети может корректироваться в течение дня. Гражданам рекомендуется проверять обновленные графики по адресам на официальных ресурсах местных облэнерго.
Специалисты компании также обратились к жителям с просьбой рационально использовать энергоемкие приборы:
Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!
Напомним, что из-за аварию в трех районах Киевской области 30 октября временно не действовали графики отключений.
В то время как накануне после пяти суток без света в Конотопе в Сумской области возобновили электроснабжение.
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