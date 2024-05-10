Об этом сообщила Киевская городская военная администрация. Ограничения начнутся сегодня в 18:00 и продлятся до 07:00 завтра.
Смотрите также Сегодня снова возможны отключения: какая ситуация с электроэнергией 10 мая
Для жителей столицы ограничений не будет, но власть просит экономить электроэнергию, особенно в пиковые вечерние часы.
"Сейчас ситуация в энергосистеме требует принятия мер по экономии электроэнергии. Поэтому временно, с 18:00 до 7:00 утра, будет ограничена поставка электроэнергии для юридических потребителей", – говорится в сообщении.
Актуально о ситуации в энергосистеме
- В результате постоянных атак россиян на объекты критической инфраструктуры, серьезные проблемы в энергетике возникли на Днепропетровщине и Харьковщине.
- В Харькове каждый час около 250 тысяч человек находятся без света, на Днепропетровщине действуют промышленные ограничения.
- Несмотря на то что апрель и май являются месяцами с самым низким энергопотреблением, уже сейчас в Украине наблюдается дефицит в пиковые утренние и вечерние часы потребления.