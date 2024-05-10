Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Обмеження почнуться сьогодні о 18:00 і триватимуть до 07:00 завтра.
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Для жителів столиці обмежень не буде, але влада просить економити електроенергію, особливо в пікові вечірні години.
"Наразі ситуація в енергосистемі вимагає вжиття заходів з економії електроенергії. Тому тимчасово, з 18:00 до 7:00 ранку, буде обмежено постачання електроенергії для юридичних споживачів", – йдеться в повідомленні.
Актуально про ситуацію в енергосистемі
- Унаслідок постійних атак росіян на об'єкти критичної інфраструктури, найсерйозніші проблеми в енергетиці виникли на Дніпропетровщині та Харківщині.
- У Харкові кожну годину десь 250 тисяч людей перебувають без світла, на Дніпропетровщині діють промислові обмеження.
- Попри те що квітень і травень є місяцями з найнижчим енергоспоживанням, вже зараз в Україні спостерігається дефіцит у пікові ранкові та вечірні години споживання.