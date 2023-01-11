Какая ситуация со светом 11 января – читайте в материале 24 Канала.
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В Киеве внедрили графики отключений света
В настоящее время в столице применяются стабилизационные графики. Ознакомиться с графиком можно здесь.
Накануне генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что объемы потребления электроэнергии в столице выросли. Это может влиять на отключение света.
По словам Коваленко, говорится о не только о серых, но и светло-серых зонах графика. Напомним, что в графике белый цвет гарантирует свет, серый – отсутствие снабжения электроэнергией, а светло-серый – возможное отключение.
Свет в Ровенской области
Графики отключений электроэнергии 11 января:
- Город Ровно – по ссылке.
- Ровенская область – по ссылке.
Что со светом в Хмельницкой области
График отключений света в Хмельницкой области 11 января:
- 7:00-11:00 – IV очередь;
- 11:00-15:00 – ІІІ очередь;
- 15:00-19:00 – ІІ очередь;
- 19:00-23:00 – И очередь;
- 23:00-03:00 – IV очередь;
- 3:00-7:00 – ІІІ очередь.
Если величина нагрузки увеличится, могут быть одновременные отключения 2 очередей.
К какой очереди принадлежит ваш дом – можно посмотреть здесь.
В Винницкой области действуют графики
График почасового отключения электроэнергии на 11 января:
- 1 очередь, время обесточивания: 00:00-01:00, 03:00-05:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 2 очередь, время обесточивания: 00:00-02:00, 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
- 3 очередь, время обесточивания: 01:00-03:00, 05:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00.
График отключения света в Запорожской области
Отключение света в Запорожской области / "Запорожьеоблэнерго"
Свет в Ивано-Франковской области
1 очередь
Подочереди 1.1,1.2
- С 00:00 до 01:00, с 05:00 до 07:00, с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены
- С 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00 и с 19:00 до 20:00 – возможны отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочереди 1.3,1.4
С 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00 – очереди будут выключены
С 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00 и с 18:00 до 19:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
2 очередь
Подочереди 2.1,2.2
С 03:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 – очереди будут выключены
С 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочереди 2.3, 2.4
С 00:00 до 01:00, с 05:00 до 07:00, с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены
С 10:00 до 11:00 и с 16:00 до 17:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
3 очередь
Подочереди 3.1, 3.2
С 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00 – очереди будут выключены
С 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00 и с 21:00 до 22:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочереди 3.3, 3.4
С 03:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 – очереди будут выключены
С 08:00 до 09:00, с 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.
Обесточенной подочередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00. С 07:00 до 08:00 – возможные отключения
Обесточенной подочередь 4.2 будет с 15:00 до 19:00. С 19:00 до 20:00 – возможные отключения
В Николаевской области могут выключить свет
Как сообщили в "Николаевоблэнерго", шквальный ветер на территории региона 11 января вызвал обрывы линий. Из-за этого возможны аварийные и экстренные отключения.
Отключение электроэнергии в Сумской области
В Сумской области, дополнительного к графикам почасовых отключений, введены аварийные ограничения, по распоряжению Укрэнерго. Это связано со значительным превышением текущего потребления электроэнергии выше лимита, сообщили в "Сумыоблэнерго".
В Черновцах будут действовать графики
Для Черновцов и области сформирован график почасовых отключений на 11 января. В связи с увеличением потребления электричества для Черновицкой области снизили лимиты потребления электрической энергии по сравнению с предыдущими днями.
Так, электричество буковинцам будут выключать несколько раз по 3 – 4 часа.
Отключение света в Черновцах / "Черновцыоблэнерго"
Будет ли свет на Волыни
Укрэнерго установило лимит потребления электрической энергии на территории Волынской области на 11 января с 00:00 до 24:00. Ознакомиться с графиками можно по ссылке.
Электроэнергия на Днепропетровщине
Днепропетровская область возвращается к стабилизационным графикам. Ознакомиться с графиком отключений можно здесь.
Как будут выключать свет на Полтавщине
На территории Полтавы и области 11 января будет применен график почасового отключения.
Так, жителям Полтавщины энергетики будут отключать по одной очереди. Без света каждая будет по два часа, с электроснабжением – четыре часа.
С перечнем населенных пунктов и улиц можно ознакомиться по ссылке. График отключений на январь – здесь.
В Кировоградской области – аварийные выключения
По всей Кировоградской области действуют аварийные отключения с 07:30 11 января. Это необходимый шаг, чтобы избежать перегрузки сетей и сбалансировать энергосистему.
Этот график вводится в экстренном порядке, поэтому предварительно обнародовать его невозможно.
Графики почасовых отключений пока не действуют.
В некоторых регионах Украины ввели аварийные отключения
Напомним, что Укрэнерго распределило дневные и ночные лимиты потребления для всех областей. Однако во многих регионах эти лимиты превышены, поэтому пришлось применить аварийные отключения.