Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко. Он отметил, что объемы потребления электроэнергии в столице выросли. И это может влиять на отключение света.

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В Киеве могут чаще выключать свет

По словам Коваленко, говорится не только о серых, но и светло-серых зонах графика. Напомним, что в графике белый цвет гарантирует свет, серый – отсутствие снабжения электроэнергией, а светло-серый – возможное отключение.

Это сложно принять после длительного времени без отключений, но такова наша новая реальность сейчас. Генерация не увеличится, а потребление растет. Тот же дефицит становится больше,

– заметил он.

Как распределяют электроэнергию

Гендиректор YASNO отметил, что его спрашивали о том, как распределяется между потребителями электроэнергия. Он решил и на этот вопрос пролить свет.

Он отметил, что этим процессом занимаются диспетчеры операторов системы распределения. По его словам, они получают данные по ограничениям, с которыми энергосистема работает на данный момент. Как правило, их планируют на сутки вперед. В то же время, за ситуацией наблюдают в режиме реального времени.

Прежде всего диспетчеров беспокоит вопрос подключения критической инфраструктуры. Такие объекты должны получать непрерывно свет, ведь они в приоритете. Речь идет о больницах, пожарных станциях, коммунальных предприятиях. Они могут потреблять от 25 до 30% общего объема электроэнергии.

Уже после этого им необходимо распределить остальную электроэнергию. Сделать это, соблюдая баланс. Свет должны получить как бытовые потребители, так и бизнес. Здесь и начинают свою игру очереди и группы.

Как отметил Коваленко, между объемами населения и бизнеса, как правило, существует баланс. В то же время, на новогодние праздники последний не был активно привлечен. Сейчас объемы потребления бизнесом и промышленностью растут. Так что энергетики рассчитывают пропорциональные ограничения как для них, так и населения.



Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 Канала

Учитывая сложившуюся ситуацию, призываем вас максимально ответственно относиться к использованию электроэнергии. Не включайте сразу все возможные приборы. Также не забывайте вынимать их из розеток тогда, когда в вашем доме исчез свет. Это позволит снизить напряжение в сети, когда свет появиться, а следовательно – минимизирует возможность аварийных отключений.