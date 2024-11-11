В некоторых областях вводили аварийные отключения из-за угрозы ударов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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Объяснение Минэнерго

В Министерстве энергетики Украины объяснили, что в связи с угрозой вражеских ударов по энергетической инфраструктуре в некоторых областях применили графики аварийных отключений электроэнергии.

Это было необходимо для предотвращения системных повреждений оборудования и сохранения работы энергосистемы во время возможных ударов.

Превентивные меры

В КГГА также объяснили причину введения аварийных отключений света в столице. Это было нужно из-за угрозы удара России.

Это превентивная мера,

– говорится в сообщении.

Там также призвали сохранять спокойствие и заботиться о собственной безопасности. Аварийные отключения будут действовать в Сумской, Харьковской, Житомирской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской и Полтавской областях.

Вероятно, причина введения их в этих областях такая же, как и в Киеве. Россия создавала угрозу атаки, ведь поднимала в воздух Ту-95МС, как использовала для массированных обстрелов Украины. В то же время мониторинговые каналы пишут, что эти бомбардировщики развернулись обратно к аэродромам дислокации.

Кроме этого, перед этим агрессор нанес несколько ударов ударными БПЛА. В Николаеве в результате этого 5 погибших.