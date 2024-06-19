Об этом сообщили в ДТЭК. В случае изменений, информацию обнародуют дополнительно.

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Что известно о применении графиков завтра

Днем, 19 июня, в ДТЭК рассказали о ситуации с предоставлением электроэнергии потребителям в течение следующих суток, 20 июня. По их данным, изменений в применении графиков нет.

20 июня по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток,

– говорится в сообщении.

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Текущая ситуация в украинской энергосистеме