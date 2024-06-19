Про це повідомили у ДТЕК. У разі змін інформацію оприлюднять додатково.

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Що відомо про застосування графіків завтра

Вдень, 19 червня, у ДТЕК розповіли про ситуацію з наданням електроенергії споживачам протягом наступної доби, 20 червня. За їхніми даними, змін у застосуванні графіків немає.

20 червня за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби,

– йдеться у повідомленні.

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