Об этом рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Она подчеркнула, что было повреждено именно сопутствующее оборудование.

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Когда объект снова заработает

Светлана Гринчук отметила, что, к счастью, важное для подстанций оборудование не было повреждено. Поэтому, возможно, через небольшой промежуток времени объект снова заработает так, как до этой атаки.

Энергетики достаточно быстро смогут починить те повреждения, которые были. Оборудование, которое является максимально важным для подстанций, к счастью, не было повреждено. Поэтому надеемся, что уже очень быстро объект будет работать так, как и до атаки,

– сообщила она.

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