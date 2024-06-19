Об этом рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Она подчеркнула, что было повреждено именно сопутствующее оборудование.
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Когда объект снова заработает
Светлана Гринчук отметила, что, к счастью, важное для подстанций оборудование не было повреждено. Поэтому, возможно, через небольшой промежуток времени объект снова заработает так, как до этой атаки.
Энергетики достаточно быстро смогут починить те повреждения, которые были. Оборудование, которое является максимально важным для подстанций, к счастью, не было повреждено. Поэтому надеемся, что уже очень быстро объект будет работать так, как и до атаки,
– сообщила она.
Враг атаковал объект энергетики: что известно
- Захватчики в ночь на 19 июня атаковали Украину дронами-камикадзе. В Воздушных силах ВСУ рассказывали, что 19 из 21 дрона-камикадзе типа "Шахед" были сбиты.
- Россияне ударили по энергетическому объекту в центральном регионе Украины. В Министерстве энергетики объяснили, что из-за ночной атаки россиян по энергетическому объекту в Центре Украины там повреждено оборудование. На место вызвали спасателей и полицию.
- Во Львовской области из-за удара "Шахедамы" получили повреждения воздушные линии и электрическое оборудование.
- В Укрэнерго объяснили, что из-за дефицита в энергосистеме, который является следствием массированных российских атак, графики почасовых отключений 19 июня применяются с 0:00 до 24:00.