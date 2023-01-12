24 Канал публикует актуальные графики отключения света в регионах. Узнайте, какова будет ситуация 12 января в вашем населенном пункте.

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В Виннице свет будут выключать по графику

В городском совете Винницы сообщили, что 12 января электроэнергию будут выключать по графику. В частности:

1 очередь – 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 очередь – 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

3 очередь – 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00.

Заметим, что очередность плановых отключений можно просмотреть здесь.

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График отключения света в Виннице 12 января / Инфографика по телеграмме Винницкого городского совета

Графики отключений в Хмельницкой области

На территории Хмельницкой области свет также будут выключаться по графику. В частности:

7:00 – 11:00 – IV очередь;

11:00 – 15:00 – ІІІ очередь;

15:00 – 19:00 – ІІ очередь;

19:00 – 23:00 – И очередь.

️23:00 – 3:00 – IV очередь;

️3:00 –7:00 – ІІІ очередь.

Впрочем, местных жителей предупреждают, если нагрузка на энергосистему увеличится, возможны одновременные отключения 2 очередей. К которой относится ваш дом можно посмотреть здесь.

Как будут выключить электроэнергию в Ровно

Мэр Ровно Александр Третяк сообщил, что 12 января свет будут выключать по графику. Подробно ознакомиться с ним можно по этой ссылке .

В Ивано-Франковской области действуют графики

"Прикарпатьеоблэнерго" обнародовало график отключений электроэнергии на 12 января. Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук .



Ориентировочно:

1 очередь

Подочередь 1.1, 1.2

С 00:00 до 01:00, с 07:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очереди будут отключены.

С 01:00 до 03:00 возможны отключения.

Остальные часы подчерки будут с электроснабжением

Подочередь 1.3, 1.4

С 00:00 до 03:00, с 08:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очереди будут отключены.

С 07:00 до 08:00 – возможные отключения.

Остальные часы подчерки будут с электроснабжением

2 очередь

Подочередь 2.1, 2.2

С 05:00 до 07:00, 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очереди будут выключены.

С 03:00 до 05:00 возможны выключения.

Остальные часы подчерки будут с электроснабжением.

Подочередь 2.3, 2.4

С 03:00 до 05:00, 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очереди будут выключены.

С 05:00 до 07:00 возможны выключения.

Остальные часы подчеркнут с электроснабжением.

3 очередь

Подочередь 3.1, 3.2

С 01:00 до 03:00, 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 – очереди будут выключены.

С 00:00 до 01:00 и с 23:00 до 24:00 возможны отключения.

Остальные часы подчерки будут с электроснабжением.

Подочередь 3.3, 3.4

С 03:00 до 07:00, 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 22:00 – очереди будут отключены.

С 22:00 до 23:00 – возможные отключения.

Остальные часы подчеркнут с электроснабжением.

Кроме того, для уменьшения нагрузки на сеть к отключению может быть применена 4 очереди. Обесточенная подчерк 4.1 будет с 15:00 до 19:00. С 19:00 до 20:00 возможны выключения. Обесточенная подочередей 4.2 будет с 08:00 до 12:00. С 07:00 до 08:00 возможны выключения.

Графики на Запорожье

В Запорожье также будут действовать графики. Впрочем, энергетики предупреждают о возможных аварийных отключениях.

Отключение света на Запорожье 12 января / Инфографика Запорожьеоблэнерго

Какая ситуация в Николаевской области

В Николаевской области в течение 12 января будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Так, с 8 утра свет выключают для потребителей второй очереди. Об этом сообщили в облэнерго.

Графики отключений света / Инфографика Николаевоблэнерго

В Днепропетровской области экстренные отключения

В Днепропетровской области 12 января продолжаются экстренные отключения света. Предыдущие графики отключений электроэнергии пока не действуют. Проверить наличие текущих отключений можно на сайте ДТЭК.

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации,

– подчеркнули в компании.

В Одессе действуют графики

В Одесской области 12 января продолжаются стабилизационные отключения. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массированных обстрелов. Ознакомиться с графиком можете здесь.