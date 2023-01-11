Об этом в эфире национального телемарафона рассказал руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий, передает 24 Канал.

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В частности, он отметил, что считает сценарий блекаута "больше теоретическим, чем тем, который должен случиться с нами в будущем".

Пессимистический сценарий ситуации с энергетикой зависит от нескольких факторов, уверяет Кудрицкий.

Что касается пессимистического сценария, то его, наверное, нужно сформулировать следующим образом: будут продолжаться обстрелы и если при этом будет выходить из строя и восстанавливаемая мы мощность, то это будет нивелировать наши усилия по увеличению генерации,

– объяснил он.

По словам Кудрицкого, в такой ситуации будут действовать плановые отключения, а в период похолодания могут быть и аварийные. Однако он подчеркнул, что энергетическая система удастся пережить эту зиму.

"Такой пессимистический сценарий предполагает, что мы будем жить в режиме ноября – декабря. Мы точно переживем эту зиму. Этот сценарий не смертелен, он некомфортен", – добавил Кудрицкий.

Кудрицкий также заявил, что энергетики вовсю пытаются подключить к энергосистеме как можно больше генерирующих мощностей. Он добавил, что украинцам все еще следует экономить электричество – особенно сейчас, в холодную погоду.

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