Об этом в эфире национального телемарафона рассказал руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий, передает 24 Канал.
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Обнадеживающий прогноз от Укрэнерго
В частности, он отметил, что считает сценарий блекаута "больше теоретическим, чем тем, который должен случиться с нами в будущем".
Пессимистический сценарий ситуации с энергетикой зависит от нескольких факторов, уверяет Кудрицкий.
Что касается пессимистического сценария, то его, наверное, нужно сформулировать следующим образом: будут продолжаться обстрелы и если при этом будет выходить из строя и восстанавливаемая мы мощность, то это будет нивелировать наши усилия по увеличению генерации,
– объяснил он.
По словам Кудрицкого, в такой ситуации будут действовать плановые отключения, а в период похолодания могут быть и аварийные. Однако он подчеркнул, что энергетическая система удастся пережить эту зиму.
"Такой пессимистический сценарий предполагает, что мы будем жить в режиме ноября – декабря. Мы точно переживем эту зиму. Этот сценарий не смертелен, он некомфортен", – добавил Кудрицкий.
Кудрицкий также заявил, что энергетики вовсю пытаются подключить к энергосистеме как можно больше генерирующих мощностей. Он добавил, что украинцам все еще следует экономить электричество – особенно сейчас, в холодную погоду.
Во всех областях будут выключать свет в течение суток
- В среду, 11 января, из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны увеличилось использование электроэнергии. Следовательно, во все регионы Украины доказаны лимиты потребления света.
- Ограничения будут действовать на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00. Это необходимо для того, чтобы обеспечить баланс в энергосистеме нашего государства.
- Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и временной оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию. Среди них есть и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы полностью покрыть потребность в электроэнергии.