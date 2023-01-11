Про це в ефірі національного телемарафону розповів керівник Укренерго Володимир Кудрицький, інформує 24 Канал.

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Зокрема він зазначив, що вважає сценарій блекауту "більше теоретичним, ніж тим, який має трапитися з нами в майбутньому".

Песимістичний сценарій ситуації з енергетикою залежить від декількох чинників, запевняє Кудрицький.

Що стосується песимістичного сценарію, то його, напевно, потрібно сформулювати таким чином: будуть продовжуватися обстріли і якщо при цьому буде виходити з ладу та генеруюча потужність, яку ми відновлюємо, то це буде нівелювати наші зусилля по збільшенню генерації,

– пояснив він.

За словами Кудрицького, в такій ситуації будуть діяти планові відключення, а в періоди похолодання можуть бути й аварійні. Однак він наголосив, що енергетичній системі вдасться пережити цю зиму.

"Такий песимістичний сценарій передбачає, що ми будемо жити в режимі листопада – грудня. Ми точно переживемо цю зиму. Цей сценарій не смертельний, він некомфортний", – додав Кудрицький.

Кудрицький також заявив, що енергетики щосили намагаються підключити до енергосистеми якнайбільше генеруючих потужностей. Він додав, що українцям все ще слід економити електрику – особливо зараз, за холодної погоди.

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