Обмеження діятимуть упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00. Це потрібно для того, аби забезпечити баланс в енергосистемі нашої держави.

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В яких областях застосували аварійні відключення

Як зазначають, вже з 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені. Тому в цих регіонах застосували аварійні відключення.

Крім того, в окремих областях внаслідок поривчастого вітру є пошкодження у мережах операторів системи розподілу. Наразі на місцях ведуться ремонтні роботи.

У прифронтових регіонах ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

Українців закликають мінімізувати використання світла

В Укренерго додають, що наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та тимчасову окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію. Серед них є і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б повною мірою покрити потребу в електроенергії.

Енергетики постійно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога. Відтак, українців закликають розумно споживати електроенергію та користуватися енергомісткими приладами почергово.

Це, за словами фахівців, дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень.

Як правильно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 Каналу

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