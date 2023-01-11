Ограничения будут действовать на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00. Это необходимо для того, чтобы обеспечить баланс в энергосистеме нашего государства.

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В каких областях применили аварийные отключения

Как отмечают, уже с 7:00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены. Поэтому в этих регионах применили аварийные отключения.

Кроме того, в отдельных областях вследствие порывистого ветра есть повреждения в сетях операторов системы распределения. В настоящее время на местах ведутся ремонтные работы.

В прифронтовых регионах ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей в результате высокой активности боевых действий.

Украинцев призывают минимизировать использование света

В Укрэнерго добавляют, что энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и временной оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию. Среди них есть и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы полностью покрыть потребность в электроэнергии.

Энергетики постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками противника. Следовательно, украинцев призывают разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

Это, по словам специалистов, позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений.

Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 Канала

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