24 Канал публікує актуальні графіки відключення світла в регіонах. Дізнайтеся, якою буде ситуація 12 січня у вашому населеному пункті.

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У Вінниці світло вимикатимуть за графіком

У міській раді Вінниці повідомили, що 12 січня електроенергію вимикатимуть за графіком. Зокрема:

1 черга – 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 черга – 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

3 черга – 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00.

Зауважимо, що черговість планових відключень можна переглянути тут.

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Графік відключення світла у Вінниці 12 січня / Інфографіка з телеграму Вінницької міської ради

Графіки вимкнень на Хмельниччині

На території Хмельницької області світло також вимикатимуть за графіками. Зокрема:

7:00 – 11:00 – IV черга;

11:00 – 15:00 – ІІІ черга;

15:00 – 19:00 – ІІ черга;

19:00 – 23:00 – І черга.

️23:00 – 3:00 – IV черга;

️3:00 –7:00 – ІІІ черга.

Втім, місцевих жителів попереджають, якщо навантаження на енергосистему збільшиться, можливі одночасні відключення 2 черг. До якої належить ваш будинок можна переглянути тут.

Як вимикатимуть електроенергію в Рівному

Міський голова Рівного Олександр Третяк повідомив, що 12 січня світло вимикатимуть за графіком. Детально ознайомитися з ним можна за цим посиланням.

На Івано-Франківщині діють графіки

"Прикарпаттяобленерго" оприлюднило графік вимкнень електроенергії на 12 січня. Про це повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.



Орієнтовно:

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2

З 00:00 до 01:00, з 07:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені.

З 01:00 до 03:00 – можливі вимкнення.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерги 1.3, 1.4

З 00:00 до 03:00, з 08:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені.

З 07:00 до 08:00 - можливі вимкнення.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

2 черга

Підчерги 2.1, 2.2

З 05:00 до 07:00, 11:00 до 15:00, та з 19:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені.

З 03:00 до 05:00 – можливі вимкнення.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерги 2.3, 2.4

З 03:00 до 05:00, 11:00 до 15:00, та з 19:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені.

З 05:00 до 07:00 – можливі вимкнення.

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

З 01:00 до 03:00, 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 - черги будуть вимкнені.

З 00:00 до 01:00 та з 23:00 до 24:00 - можливі вимкнення.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерги 3.3, 3.4

З 03:00 до 07:00, 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені.

З 22:00 до 23:00 - можливі вимкнення.

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Окрім того, для зменшення навантаження на мережу до вимкнення може бути застосована 4 черга. Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 15:00 до 19:00. З 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення. Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 08:00 до 12:00. З 07:00 до 08:00 – можливі вимкнення.

Графіки на Запоріжжі

На Запоріжжі також діюятимуть графіки. Втім, енергетики попереджають про можливі аварійні відключення.

Відключення світла на Запоріжжі 12 січня / Інфографіка Запоріжжя обленерго