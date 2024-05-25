Во Львовоблэнерго назвали часы. Кстати, свет на объектах критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не будут выключать.
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Что известно об отключении света 25 мая на Львовщине
25 мая, с 20:00 до 22:00 графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины,
– предупредили во Львовэнерго.
В Укрэнерго объяснили, что свет будут выключать, если украинцы превысят лимиты объемов потребления, которые диспетчерский центр компании передает каждый вечер к каждому облэнерго области.
Узнать, когда будут действовать отключения можно:
- в кабинете потребителя,
- на официальных сайтах облэнерго, или на их страницах в соцсетях.
Компания объяснила, что основная причина отключений – последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям.
Ведь в результате пяти массированных ракетных атак с марта по май – крупные тепловые и гидроэлектростанции не могут производить столько же электроэнергии, как раньше.
Какова ситуация со светом в Украине
- После весенних атак россиян по энергосистеме возник дефицит. Ведь оккупанты целенаправленно били по крупным тепло- и гидроэлектростанциям.
- Сначала отключения действовали только на Харьковщине, впоследствии их применяли для промышленности. С 14 мая 2024 года Укрэнерго при необходимости выключает электричество у промышленных, и бытовых потребителей. Исключение – объекты критической инфраструктуры.
- Член наблюдательного совета Укрэнерго Юрий Бойко на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ предположил, что отключения будут действовать до августа 2024 года. По его словам, в августе – сентябре будет незначительное улучшение "из-за разного набора факторов".
- Председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий объяснял, что полностью избежать отключений пока не удастся. Подробнее читайте по ссылке.