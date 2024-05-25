У Львівобленерго назвали години. До речі, світло на об'єктах критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не вимикатимуть.

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Що відомо про відключення світла 25 травня на Львівщині

25 травня, з 20:00 до 22:00 графіки погодинних відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України,

– попередили у Львівенерго.

В Укренерго пояснили, що світло вимикатимуть, якщо українці перевищать ліміти обсягів споживання, які диспетчерський центр компанії передає щовечора до кожного обленерго області.

Дізнатись, коли діятимуть відключення можна:

в кабінеті споживача,

на офіційних сайтах обленерго, або на їхніх сторінках у соцмережах.

Компанія пояснила, що основна причина відключень – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

Адже внаслідок п'яти масованих ракетних атак із березня по травень – великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше.

Яка ситуація зі світлом в Україні