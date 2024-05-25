У Львівобленерго назвали години. До речі, світло на об'єктах критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не вимикатимуть.
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Що відомо про відключення світла 25 травня на Львівщині
25 травня, з 20:00 до 22:00 графіки погодинних відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України,
– попередили у Львівенерго.
В Укренерго пояснили, що світло вимикатимуть, якщо українці перевищать ліміти обсягів споживання, які диспетчерський центр компанії передає щовечора до кожного обленерго області.
Дізнатись, коли діятимуть відключення можна:
- в кабінеті споживача,
- на офіційних сайтах обленерго, або на їхніх сторінках у соцмережах.
Компанія пояснила, що основна причина відключень – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.
Адже внаслідок п'яти масованих ракетних атак із березня по травень – великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше.
Яка ситуація зі світлом в Україні
- Після весняних атак росіян по енергосистемі виник дефіцит. Адже окупанти цілеспрямовано били по великих тепло- та гідроелектростанціях.
- Спочатку відключення діяли тільки на Харківщині, згодом їх застосовували для промисловості. З 14 травня 2024 року Укренерго за потреби вимикає електрику у промислових, і побутових споживачів. Виняток – об'єкти критичної інфраструктури.
- Член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко на брифінгу у Медіацентрі Україна-Укрінформ припустив, що відключення діятимуть до серпня 2024 року. За його словами, у серпні – вересні буде незначне покращення "через різний набір факторів".
- Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький пояснював, що повністю уникнути відключень поки не вдасться. Детальніше читайте за посиланням.