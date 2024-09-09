Об этом оборонное ведомство сообщило в понедельник, 9 сентября.

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Особенности применения гранаты

В частности, аналог ручной гранаты Ф-1 предназначен для поражения силы противника во время ближнего боя. Она имеет мощное действие, поэтому применять такую гранату необходимо только из укрытия.

Ранее в Украине не было производства такого типа гранат, добавили в Минобороны.

Также Министерство обороны кодифицировало и приняло на вооружение ручную наступательную гранату дистанционного действия, аналог советской РГД-5. Ее серийное производство уже налажено украинским производителем.

Украинская граната РГД-5 / Фото Минобороны

Справочно. Ф-1 - это ручная противопехотная оборонительная граната, а РГД-5 - наступательная. Как пишет Defense Express, эта пара ручных гранат является более чем классической и многим известна еще со школы, вместе со строением автомата Калашникова.