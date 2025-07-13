Заблудились в болотах возле Беларуси: мужчины без документов искали спасения в ГПСУ

Двое жителей Запорожья незаконно попали в пограничную зону Ровенской области и заблудились в болотах. Они обратились в ГПСУ за помощью.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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Как мужчины из Запорожья попали к границе с Беларусью?

В ночь на 13 июля двое мужчин обратились в ГПСУ, потому что заблудились в болотах на Ровенщине и нуждались в помощи.

На место сразу отправился патруль, который за короткое время обнаружил двух мужчин в мокрой одежде, обессиленных и замерзших. Им оказали медицинскую помощь, сейчас нет угрозы их жизни. Однако объяснить причины пребывания в этом месте они не смогли.

В приграничье на Ровенщине жители Запорожья попали незаконно, не имея надлежащих документов и соответствующих пропусков в пограничную полосу,

– говорится в сообщении.

Фигуранты будут нести ответственность за нарушение пограничного законодательства. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

В ГПСУ также напомнили, что пограничная зона с Беларусью имеет ограничения, заминирована и опасна для пребывания без разрешения.

Напомним, 19-летнего парня из Львова задержали на пункте пропуска "Тиса" во время его 13-й попытки нелегально пересечь границу с Венгрией. Парень не имел документов и стремился выехать в Евросоюз в поисках лучшей жизни.