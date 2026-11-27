Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Что происходит на границе?

По словам пресс-секретаря, украинская сторона внимательно следит за ситуацией на белорусском направлении, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения.

Демченко подчеркнул, что в настоящее время вблизи украинской границы не наблюдается наращивания группировок войск или формирования сил и средств, которые могли бы создать ударную группу. Он также уточнил, что непосредственно на линии границы не наблюдается нестандартных ситуаций или провокаций.

В то же время Беларусь продолжает регулярно проверять боеготовность своих сил безопасности и обороны. Такие мероприятия охватывают не только вооруженные силы, но и пограничные подразделения, а также структуры Министерства внутренних дел.

Демченко отметил, что такими действиями белорусская сторона пытается создать в информационном пространстве впечатление подготовки к отражению определенных угроз.

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В то же время он напомнил, что именно Беларусь поддерживает Россию и предоставляет ей свою территорию для ведения войны против Украины.

Напомним, 16 ноября в Беларуси внезапно перевели пограничные подразделения в полную боевую готовность. Военные отрабатывали противодействие диверсантам, атакам беспилотников и проводили марши в приграничных с Украиной областях.